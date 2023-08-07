الأطر الطلابية بجامعة النّجاح تطالب بتصعيد المقاومة

نابلس - وكالة الرأي:

نظمت الكتلة الإسلامية والأطر الطلابية في جامعة النّجاح بنابلس وقفة تنديد بالاغتيالات الصهيونية الأخيرة في الضفة الغربية.

ورفع طلبة جامعة النّجاح في الوقفة صورَ الشهداء منددين بمجازر الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة.

وطالب المشاركون بتصعيد المقاومة بكافة أشكالها ضد الاحتلال الصهيوني ردًا على الاعتداءات المتواصلة وعمليات الاغتيال.

وشددوا أن دماء الشهداء ستبقى نبراسًا لكل المقاومين السائرين على درب المقاومة ومقارعة الاحتلال حتى تحرير آخر ذرة من تراب فلسطين.

واستُشهد صباح اليوم الاثنين الفتى رمزي فتحي حامد (17 سنة) من سلواد شرق رام الله، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قبل أيام.

وكانت قوات اليمام الخاصة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قد اغتالت عصر أمس، ثلاثة مقاومين فلسطينيين، بعد إطلاق النار صوب مركبتهم قرب دوار عرابة جنوب جنين