نتائج 4 مباريات تجريبية في غزة

واصلت أندية غزة خوض مباريات تجريبية استعدادا لخوض منافسات بطولة الدوري بدرجاته المختلفة، والذي ينطلق يوم الجمعة القادم.

وتغلب خدمات رفح على نظيره شباب خانيونس بهدف نظيف سجله اللاعب يسار الصباحين، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب رفح البلدي.

وعلى ذات الملعب، فاز فريق نادي القادسية على منافسه خدمات خانيونس بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن استعدادات الأول لدوري الدرجة الثانية، والثاني لدوري الدرجة الأولى.

بادر القادسية بالتسجيل عبر إحسان أبو جاموس، وعزز زميله حمدان المنايعة تقدم فريقه بالهدف الثاني، وقلص أحمد العمواسي النتيجة للخدمات بتسجيل هدف فريقه الوحيد.

وانتصر فريق الصلاح على شباب الزوايدة بهدفين نظيفين سجلهما رضا أبولبدة، ومعتز أبو ظاهر، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الشهيد محمد الدرة.

وتعادل أهلي بيت حانون مع اليرموك ايجابيا بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيت حانون البلدي، حيث افتتح محمد الدلو التسجيل لليرموك، وتعادل حسام جنيد لأهلي بيت حانون.

وتنطلق منافسات بطولة الدوري الممتاز والدرجة الأولى يوم الجمعة القادم، بينما ستختتم منافسات دور الثمانية من بطولة كأس غزة اليوم.