"التنمية "تناقش سبل التعاون مع جامعة الأزهر بشأن أبناء الشؤون الاجتماعية

غزة-وكالة الراي

زار وفد من وزارة التنمية الاجتماعية ضم كلا من مدير عام العلاقات العامة والإعلام د. حسام الدجني ومدير عام التخطيط زوالتعاون الدولي أ. رياض البيطار , ومدير عام النظم والمعلومات أ. محمد الحجار , ومدير دائرة الدراسات والإحصاءات م. محمد نصار جامعة الأزهر بغزة والتقى الوفد بعميد شؤون الطلبة د. يوسف الغرباوي .

وناقش الطرفان مدي التعاون المشترك ما بين الوزارة والجامعة في خدمة أبناء الشؤون الاجتماعية المتفوقين في الثانوية العامة .

واتفق الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لما فيه من مصلحة الطلبة.

