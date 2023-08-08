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"التنمية "تناقش سبل التعاون مع جامعة الأزهر بشأن أبناء الشؤون الاجتماعية

08 آب / أغسطس 2023 10:52

"التنمية "تناقش سبل التعاون مع جامعة الأزهر بشأن أبناء الشؤون الاجتماعية

غزة-وكالة الراي 
زار وفد من وزارة التنمية الاجتماعية ضم كلا من مدير عام العلاقات العامة والإعلام د. حسام الدجني ومدير عام التخطيط زوالتعاون الدولي أ. رياض البيطار , ومدير عام النظم والمعلومات أ. محمد الحجار , ومدير دائرة الدراسات والإحصاءات م. محمد نصار جامعة الأزهر بغزة والتقى الوفد بعميد شؤون الطلبة د. يوسف الغرباوي .

وناقش الطرفان مدي التعاون المشترك ما بين الوزارة والجامعة في خدمة أبناء الشؤون الاجتماعية المتفوقين في الثانوية العامة .

واتفق الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لما فيه من مصلحة الطلبة.
 

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