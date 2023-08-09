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134 قتيلًا منذ بداية العام

مقتل شابين في جريمة إطلاق نار بالنقب

09 آب / أغسطس 2023 08:20

من مكان مقتل الشابين
من مكان مقتل الشابين

النقب المحتل – وكالة الرأي:

قتل شابان وأصيب ثالث من مدينة رهط في جريمة إطلاق نار ارتكبت فجر اليوم الأربعاء، على شارع رقم 40 في النقب بأراضي عام 48.

وعلم أن القتيلين هما شريف أنيس شيخ العيد (20 عاما)، وإبراهيم نضال شيخ العيد (20 عاما)، من مدنية رهط، فيما وصفت إصابة شاب ثالث بالمتوسطة.

ومساء أمس الثلاثاء، قتل أيهم أبو صلاح في جريمة إطلاق نار وهو لاعب كرة قدم سابق في فريق شبيبة اتحاد أبناء شفا عمرو، بينما أصيب شاب من مدنية عكا بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه للطعن في مدينة حيفا.

وبجريمة القتل المزدوجة للشابين من رهط، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي الفلسطيني بأراضي عام 48 منذ مطلع العام الحالي، إلى 134 قتيلا، وهي حصيلة غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة.

وتتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

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