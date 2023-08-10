كيفية اختيار الحقيبة المدرسية المناسبة لطفلك

قد تؤدي الحقيبة السيئة الاختيار إلى انحناءات في العمود الفقري للطالب، وتشوُّهات في القِوام، وآلام في الرقبة وصداع لدى الطفل في جميع مراحله العمرية.

فيجب أن يعرف الآباء والأمهات أن اختيار الحقيبة المدرسية يختلف باختلاف العمر الزمني والبيولوجي للطالب.

واستخدام الأطفال للحقائب المحمولة في سن مبكرة ونتيجة لعدم تمتعهم بالقوة العضلية الكافية، خصوصاً أن وزن حقيبة الأطفال في تلك المرحلة يزيد على سبعة كيلوغرامات؛ فيؤدي ذلك إلى حدوث مضاعفات للتلاميذ الصغار لضعف لياقتهم البدنية.

شروط اختيار الحقيبة المدرسية

وزن الحقيبة

يجب أن تختاري لون وشكل الحقيبة المناسب للبنت

يجب ألا يزيد وزن الحقيبة على 10% من وزن الطالب بأي حال من الأحوال.

ولكي لا تحدث لدى التلميذ مشكلات سوء اختيار الحقيبة المناسبة لوزنه فيفضل أن تشجعه الأم؛ لكي يمارس التمارين السويدية، التي تحافظ على العمود الفقري وليونة العضلات، يمكن ممارستها في الصباح أو عند العودة من المدرسة.

بالنسبة لطلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية فتنصح الطالبات بعدم ارتداء الكعب العالي؛ حتى لا يفاقم مشكلة الحقيبة الثقيلة الوزن.

وتجب مراقبة العمود الفقري للطالب، وملاحظة أي انحناء فيه أو ارتفاع كتف عن الآخر؛ ما ينذر بمشكلة يجب حلها بسرعة حتى لا تتفاقم.

إذا كانت الحقيبة ثقيلة؛ فعلى الطالب أن يحملها في يديه بالتبادل، وليس على الظهر، ويمكن حمل بعض الكتب باليدين، والباقي بالحقيبة على الظهر.

وعلى الأم التواصل مع المدرسة مبكراً؛ للحصول على الجدول الدراسي؛ حتى لا يضطر الطفل لحمل كل الكتب المدرسية يومياً على ظهره.

وعموماً فالأطفال في مرحلة الروضة وفي المرحلة الدنيا يفضل شراء حقائب صغيرة الحجم لهم لكي تكون سهلة الحمل، ولأنهم قد يكرهون الروضة والمدرسة بسبب ثقل وزن الحقيبة.

لون الحقيبة

يُفضل اختيار الألوان المناسبة لنوع الطفل، فالبنت تُفضل اللون الزهري الغامق، والولد يُفضل اللون الكحلي مثلاً.

البعد عن الألوان الفاتحة لأنها تتسخ بسرعة، وهناك بعض أنواع الحقائب التي تكون صعبة التنظيف.

إذا كانت الحقيبة مصنوعة من الجلد فيجب الحرص على تهويتها فى أيام الإجازة، ووضعها فى مكان مفتوح مثل الشرفة مثلاً حتى لا يصبح لها رائحة سيئة أو يتشقق الجلد وتفقد جمال مظهرها.

شكل الحقيبة

قد تسبب الحقيبة آلاماً في الظهر

بالنسبة لنوع الحقيبة من المفضل استخدام الأطفال في مرحلة التعليم الأساسي، الذين تراوح أعمارهم بين سنة وثماني سنوات الحقائب التي تحمل على الكتفين.



ويُفضل شراء حقيبة ذات شكل كارتوني محبب للطفل، حتى يحب الذهاب إلى المدرسة يومياً بسبب قربه منها وحبه لها وللشخصية الكرتونية التي تعبر عنها.

ويُفضل أن تكون الحقيبة مبطنة من ناحية الظهر بطبقة من الأسفنج أو الفيبر، حتى لا ترهق الطفل فى حملها.

ويُفضل اختيار الحقائب ذات الكتف الواحد أي التي تشبه "حقيبة ساعى البريد" للمراهقين من الأبناء فهي تكون مناسبة لهم أكثر.