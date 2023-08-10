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فوائد البصل.. يقوى العظام والمناعة ويحمى القلب

10 آب / أغسطس 2023 08:14

فوائد البصل.. يقوى العظام والمناعة ويحمى القلب
فوائد البصل.. يقوى العظام والمناعة ويحمى القلب

يحصل الجسم على العديد من الفوائد الصحية من تناول البصل، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر على هذه الفوائد، وفقا لموقع "everydayhealth"، فالبصل من الأطعمة المميزة والهامة للجسم، فهو مضاد حيوي طبيعي قوي، يعمل علي تقليل الإصابة بالأمراض، وتطهير الجسم.


الفوائد الصحية الناتجة لتناول البصل: 


​- تقوية الجهاز المناعي: 
نظرا لاحتواء البصل على العديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة للجسم، فتناوله يساهم في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض المعدية. 

-الحفاظ على صحة القلب: 
يحتوي البصل على العناصر الغذائية التي تقلل تكوين الدهون الثلاثية وتخفيض نسبة الكولسترول في الجسم، ولذا فهو يساهم في  الحفاظ على صحة القلب.  

- يحميك من السرطان: 
يحتوي البصل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا فتناولك له بشكل يومي يساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بمرض السرطان بكل أنواعه وخاصة سرطان القولون. 

- الحفاظ علي نسبة السكر بالدم: 
من أبرز فوائد تناول البصل هو تنظيم نسبة السكر في الدم، ولذا ينصح بتناول في وجبة الإفطار للتحكم والحد من التعرض لارتفاع نسبة السكر في الدم. 

-تقوية العظام: 
يعمل علي تقوية العظام، والحفاظ علي صحتها، الحد من تعرضها للكسر، ولذا ينصح بتناوله يوميا للحفاظ على صحة العظام وتقويته.

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