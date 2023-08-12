5 مباريات في دوري غزة ..اليوم السبت

تتواصل مساء اليوم السبت مباريات الجولة الأولى من دوري الدرجتين الممتازة والأولى، باقامة 5 مباريات على عدة ملاعب مختلفة.

ويلعب خدمات رفح مع الصداقة على ملعب رفح البلدي، بينما يواجه اتحاد بيت حانون نظيره اتحاد الشجاعية على ملعب بيت حانون البلدي، ويتنافس خدمات الشاطئ مع مع ضيفه شباب جباليا على ملعب اليرموك بمدينة غزة.

وفي الدرجة الأولى يتقابل بيت لاهيا مع أهلي النصيرات على ملعب بيت لاهيا، ويستقبل الأمل نظيره اتحاد دير البلح على ملعب خانيونس البلدي، علماً أن جميع المباريات تنطلق عند الساعة الخامسة عصراً.