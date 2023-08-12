وكالة الرأي الفلسطينية كيفية الخروج من حساب فيس بوك على جميع الأجهزة بضغطة واحدة وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تعتقل صيادين في بحر شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية 3 طرق يساعد بها ChatGPT العاملين لكسب المال وكالة الرأي الفلسطينية 13 أسيراً يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الاداري وكالة الرأي الفلسطينية 7 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى نظامك الغذائى وكالة الرأي الفلسطينية ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولت البطاطس كل يوم؟ وكالة الرأي الفلسطينية اجزاء من جسمك بتحذرك بارتفاع مستوى السكر بالدم وكالة الرأي الفلسطينية مهاجم الأهلي المصري ينتقل للدوري السعودي وكالة الرأي الفلسطينية " القاضي " يصل الضفة الغربية وينضم لفريق جديد وكالة الرأي الفلسطينية 5 مباريات في دوري غزة ..اليوم السبت
أخبار » الرياضة و الملاعب

مهاجم الأهلي المصري ينتقل للدوري السعودي

12 آب / أغسطس 2023 09:43

مهاجم الأهلي المصري ينتقل للدوري السعودي
مهاجم الأهلي المصري ينتقل للدوري السعودي

ذكر تقرير إعلامي، أن محمد شريف مهاجم الأهلي المصري، وقع على عقود انضمامه لنادي الخليج السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “اليوم” السعودية، نقلا عن مصادر لها: “أشارت مصادر مقربة من المهاجم الدولي أن صاحب ال27 عاما قد أتم الاتفاق بالفعل مع الخليج ووقع على العقود”.

ولم يذكر التقرير سواء كانت الصفقة بيع نهائي أم إعارة.

وشارك اللاعب الدولي مع الأهلي في الموسم الماضي في 46 مباراة سجل خلالها 14 هدفا.

ويستهل الخليج مشواره في الموسم الجديد من دوري روشن (الدوري السعودي للمحترفين) بمواجهة نظيره الفيحاء، غدا السبت.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟