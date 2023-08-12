مهاجم الأهلي المصري ينتقل للدوري السعودي

ذكر تقرير إعلامي، أن محمد شريف مهاجم الأهلي المصري، وقع على عقود انضمامه لنادي الخليج السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “اليوم” السعودية، نقلا عن مصادر لها: “أشارت مصادر مقربة من المهاجم الدولي أن صاحب ال27 عاما قد أتم الاتفاق بالفعل مع الخليج ووقع على العقود”.

ولم يذكر التقرير سواء كانت الصفقة بيع نهائي أم إعارة.

وشارك اللاعب الدولي مع الأهلي في الموسم الماضي في 46 مباراة سجل خلالها 14 هدفا.

ويستهل الخليج مشواره في الموسم الجديد من دوري روشن (الدوري السعودي للمحترفين) بمواجهة نظيره الفيحاء، غدا السبت.