اجزاء من جسمك بتحذرك بارتفاع مستوى السكر بالدم

مرض السكر من الأمراض الشائعة التي يعانى منها الكثير من الناس حول العالم، في هذا التقرير نتعرف على 7 أجزاء بالجسم تحذرك من ارتفاع مستوى السكر في الدم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الجلد

يمكن للجلد، وهو أكبر عضو في الجسم، أن يقدم أدلة دقيقة ولكنها مهمة حول مرض السكري.



يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري في كثير من الأحيان من جفاف وحكة في الجلد بسبب الجفاف الناتج عن كثرة التبول، وهي السمة المميزة للحالة.



علاوة على ذلك، فإن وجود الشواك الأسود- بقع داكنة وسميكة من الجلد، عادة في طيات الجسم - يمكن أن يشير إلى مقاومة الأنسولين، وغالبًا ما تكون مقدمة لمرض السكري من النوع الثانى.



بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص المصابين بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية.

العيون

يمكن أن يكون لمرض السكري تأثير عميق على العينين، مما قد يؤدي إلى حالة تسمى اعتلال الشبكية السكري. يؤدي هذا الاضطراب التدريجي إلى إتلاف الأوعية الدموية في شبكية العين، ما يضعف الرؤية.



قد تشير الاضطرابات البصرية، مثل الرؤية غير الواضحة أو المتقلبة ، أو صعوبة التركيز، أو التغيرات المفاجئة في البصر، إلى بداية اعتلال الشبكية السكري. تعد فحوصات العين المنتظمة ضرورية لاكتشاف وإدارة هذه المضاعفات.

القدم والساق

يعد تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي) وضعف الدورة الدموية من المضاعفات الشائعة لمرض السكري، وخاصةً التي تصيب الأطراف السفلية.



يمكن أن يؤدي الاعتلال العصبي السكري إلى وخز أو تنميل أو حتى ألم في القدمين والساقين.

علاوة على ذلك ، فإن انخفاض تدفق الدم يزيد من خطر الإصابة بقرح القدم السكرية والالتهابات ، مما قد يستلزم البتر إذا تُرك دون علاج.



تعتبر العناية السليمة بالقدم والفحوصات المنتظمة ضرورية لمنع هذه المضاعفات.

الكلى

يعتبر مرض السكري سببًا رئيسيًا لأمراض الكلى ، والمعروف أيضًا باسم اعتلال الكلية السكري.تضعف هذه الحالة تدريجيًا وظائف الكلى ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى الفشل الكلوي.



قد تشمل علامات تأثر الكلى تورم الكاحلين وزيادة وتيرة التبول وارتفاع ضغط الدم المستمر. تعد المراقبة المنتظمة لوظائف الكلى وضغط الدم أمرًا بالغ الأهمية لإدارة هذه المضاعفات المرتبطة بمرض السكري.

صحة القلب والأوعية الدموية

يزيد مرض السكري بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية. قد يعاني الأفراد المصابون بداء السكري من أعراض مثل ألم الصدر وضيق التنفس والخفقان. علاوة على ذلك ، فإن وجود عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكري ، مثل السمنة وارتفاع الكوليسترول في الدم ، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. تلعب تعديلات نمط الحياة والإدارة السليمة لمرض السكري دورًا محوريًا في التخفيف من هذه المخاطر.

الجهاز العصبي

يمكن أن يمتد الاعتلال العصبي المرتبط بمرض السكري إلى ما وراء القدمين والساقين ، ويؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم. قد يشير التنميل أو الوخز أو الإحساس بالحرقان في اليدين أو الذراعين أو مناطق أخرى إلى تلف الأعصاب بسبب مرض السكري. يعد الاكتشاف المبكر والتحكم السليم في نسبة السكر في الدم أمرًا حيويًا لمنع تطور مضاعفات الاعتلال العصبي.

الفم واللثة

يمكن أن يؤثر مرض السكري على صحة الفم عن طريق زيادة مخاطر الإصابة بعدوى اللثة أو أمراض اللثة. تشمل الأعراض نزيف اللثة واستمرار رائحة الفم الكريهة وانحسار اللثة. يعد الحفاظ على نظافة الفم الجيدة وزيارات الأسنان المنتظمة أمرًا ضروريًا لمنع مضاعفات الأسنان المرتبطة بمرض السكري.