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مواجهات مع أجهزة السلطة في مخيم العين بعد اعتقال شاب

13 آب / أغسطس 2023 09:10

مواجهات مع أجهزة السلطة في مخيم العين بعد اعتقال شاب
مواجهات مع أجهزة السلطة في مخيم العين بعد اعتقال شاب

نابلس - وكالة الرأي:

اندلعت فجر الأحد، مواجهات مع أجهزة أمن السلطة في مخيم العين غربي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، إثر اعتقال الأجهزة لأحد أبناء المخيم.

وأفادت مصادر محلية بأن الشبان أغلقوا شارع حيفا المحاذي لمخيم العين بالإطارات المطاطية المشتعلة، احتجاجا على اعتقال الأجهزة للشاب أحمد اسماعيل حميدان.

ودفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات من المركبات المصفحة، ودارت مواجهات بينها وبين شبان المخيم الذين رشقوها بالحجارة، فيما أطلقت الأجهزة الأعيرة النارية.

وكثفت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة حملات الاعتقال السياسي في صفوف المقاومين والمعارضين، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين.

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