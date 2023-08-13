ضابط إسرائيلي: جيشنا يرتكب جرائم حرب بالضفة

القدس المحتلة – وكالة الرأي:

أقر نائب رئيس "الموساد" الأسبق، الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي برتبة لواء في الاحتياط عاميرام ليفين، بأن الجيش يرتكب جرائم حرب في الضفة الغربية، وبأن "إسرائيل" تمارس نظام فصل عنصري "أبارتهايد".

وقال ليفين، خلال مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة: "بدأ الجيش الإسرائيلي بأن يكون شريكا في ارتكاب جرائم حرب"، في إشارة إلى تزايد أعداد المستوطنين في الجيش الإسرائيلي وتحولهم إلى قادة ووزراء مركزيين في الحكومة الحالية.

وأضاف: "تجول في الخليل وسترى شوارع لا يمكن للعرب أن يتجولوا فيها. وهذا مؤلم وليس لطيفا، لكن هذا هو الواقع. والأفضل مواجهة ذلك بأشد ما يمكن على تجاهله".

وأكد رئيس "الموساد" الأسبق أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يتواجد في الحكم مدة أطول مما ينبغي. واعتبر أنه "استغلت ضعفه مجموعة مجرمين من عصابات شبيبة التلال، الذين لا يعرفون ما هي الديمقراطية".

وأشار إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزراء من حزبيهما، يشجعون على ارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين.