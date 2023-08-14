وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية طبيبة تحدد كم بيضة دجاج يمكن تناولها في اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الحية: نؤكد على دور المقاومة وتجنب المواجهة مع السلطة وكالة الرأي الفلسطينية خطوات.. كيفية فتح جهاز أيفون إذا نسيت رمز المرور الخاص بك؟ وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مواطن بحادث سير وسط القطاع وكالة الرأي الفلسطينية باحثون يصنعون أطعمة بحرية نباتية مطبوعة 3D.. اعرف التفاصيل وكالة الرأي الفلسطينية 5 أشياء يجب ألا تشاركها مطلقًا على وسائل التواصل الاجتماعى.. اعرفها وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: استمرار تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الاحتلال ينقل 60 أسيراً إلى أقسام مختلفة في "النقب"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: استمرار تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة

14 آب / أغسطس 2023 08:10

رام الله – وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة مع تراجع طفيف على شدتها، لذا يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5-6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو حارا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء: يكون الجو حارا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم الخميس المقبل، حارا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ومن تشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤية الأفقية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟