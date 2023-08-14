5 أشياء يجب ألا تشاركها مطلقًا على وسائل التواصل الاجتماعى.. اعرفها

كشفت لورا كانكالا، رئيسة استخبارات التهديدات في مزود برامج الأمان عبر الإنترنت F-Secure، أن هناك خمسة أشياء يجب ألا تنشرها أبدًا على وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من أن الطريقة التي يستخدم بها معظم الأشخاص وسائل التواصل الاجتماعي تعرضهم لخطر الاحتيال على الهوية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشمل هذه الأشياء صور مفاتيح المنزل، وصور العودة إلى المدرسة للأطفال، أو أي شيء يمكنه تحديد الأماكن التي تزورها بانتظام، مثل طريق الجري الصباحي.

هناك طريقة أخرى يجب تجنبها وهي مشاركة خريطة للجري أو المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجة خاصة إذا بدأت من منزلك لأن هذا يمكن أن يكشف بسهولة عن عنوانك.

وأوضحت كانكالا، "كن على علم أيضًا أن بعض تطبيقات الوسائط الاجتماعية لها مشاركة الموقع ، مثل Snapchat و BeReal و Facebook، فمن السهل أن تنسى أن هذا الإعداد متاحا لذا أوصي بإيقاف تشغيله".

أشياء يجب عدم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعى



1- صور مفاتيح المنزل أو تذاكر الطيران



قد يبدو نشر صورة لمفاتيح منزلك بعد شراء المنزل أمر لطيف، لكنه ينطوي على مخاطر، مثله مثل نشر تذاكر الطيران (التي يمكن أن تكشف عن تفاصيل مثل أرقام جواز السفر).

2- صور لأطفال يعودون إلى المدرسة



أصبح من الشائع نشر صور للأطفال على عتبة باب العودة إلى المدرسة، ولكن هذا يمكن أن يكشف عن تفاصيل شخصية عن طفلك وعن مكان منزلك.

3- صور في مكان العمل



حذر كانكالا من أنه من السهل جدًا الكشف عن تفاصيل خاصة حول مكان عملك والتي يمكن أن يستغلها مجرمو الإنترنت.

4- صور أشخاص آخرين بدون موافقتهم



يجدر التفكير قبل النشر، هل يريد الأشخاص الآخرون في هذه الصورة أو الفيديو التواجد هناك؟

قالت كانكالا: "كثير منا معتاد على مشاركة صور الأصدقاء عبر الإنترنت، لكن كم مرة تطلب الإذن قبل القيام بذلك؟ إن افتراض أن ظروف الجميع متشابهة قد يؤدي إلى وقوع شخص آخر في مشكلة".

5- التقاط الصور بالقرب من المنزل أو مشاركة الموقع



حذرت خبيرة التقنية، من أنه من السهل جدًا الكشف عن عنوان منزلك عن غير قصد على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالت: "اتجنب التقاط ونشر الصور في منزلي وحوله والتي يمكن أن تكشف عن المكان الذي أعيش فيه، ويمكن أن تسمح المعالم الرئيسية والمتاجر والمباني المعروفة لشخص لديه نوايا سيئة ببناء صورة دقيقة للمكان الذي تعيش فيه".