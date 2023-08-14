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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2596) الاثنين14/8/2023

14 آب / أغسطس 2023 10:44

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2596)  الاثنين14/8/2023

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14 آب (أغسطس)

  • 2002م استشهاد القائد القسامي نصر جرار في جنين حيث ولد الشهيد القائد في 1/1/1958 في جنين, واعتقلته قوات الاحتلال من 14 عاما ، وقد تعرض في عام 2001ملمحاولة اغتيال فاشلة بعد أن طوقت قوات الاحتلال منزله في واد برقين إلا انه استطاع الفرار.
  • 1994م السلطة تشرع في القيام بمهامها في الأراضي المحررة بعد مجيء السلطة إلى أراضي الوطن وتوقيع اتفاقية أوسلو 13/9/1993م مع "إسرائيل" بدأت السلطة الفلسطينية ممارسة عملها في الأراضي التي انسحبت منا قوات الاحتلال وبدت السلطة موجودة على أرض الواقع.
  • 1994 م مقتل مستوطن يهودي وجرح سبعة آخرين في هجومين منفصلين في قطاع غزة.
  • 1951م المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرون في القدس المنعقد في الفترة من (14-30/8/1951) ولأول مرة في القدس بع إقامة دولة إسرائيل وبالقرب من قبر "هرتزل" ونظراً لانتخاب الدكتور حاييم وايزمن رئيساً لدولة إسرائيل لم يحضر المؤتمر وبعث برسالة إلى الوفود، وصف فيها الوضع الجديد بقوله (أن ثمة رمزاً عميقاً لحقيقة أن المؤتمر الصهيوني لم يعقد في أرضنا القديمة إلا بعد أن عادت لنا).
  • 1947م الرئيس الأمريكي "هاري ترومان" يقدم مشروعاً لحكومة لندن بشأن مشروع "بيل"
  • 1946م الرئيس الأمريكي هاري ترومان يرسل إلى الحكومة البريطانية خطة لتقسيم فلسطين على أساس الخطة التي اقترحتها لجنة بيل الملكية عام 1937، (والوكالة اليهودية في 5/8/1946)، وتبنى خطة الوكالة اليهودية في إضافة النقب بكامله إلى الدولة اليهودية المقترحة في تقسيم بيل.
  • 1929م تأسيس الوكالة اليهودية لفلسطين وجعل مقرها الرئيس في مدينة القدس تحت الانتداب البريطاني، بهدف مساعدة يهود العالم على الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها. أسسها حاييم وايزمان (1874 - 1952) الذي أصبح أول رئيس للدولة العبرية بعد إعلانها عام 1948.
  • 1920 م الحكومة البريطانية تعين اليهودي هربرت صموئيل (1870 - 1963) مندوباً سامياً لحكومة الانتداب في فلسطين. وُضع الانتداب موضع التنفيذ رسمياً في التاسع والعشرين أيلول (سبتمبر) 1923 بعد أن وقعت تركيا على معاهدة لوزان.
  • 1917م المؤتمر الصهيوني الثامن في لاهاي المنعقد في الفترة من (14-21/8/1907) بحضور 329 مندوباً نصفهم تقريباً من روسيا القيصرية، كما حضره ولأول مرة أربعة مندوبين يمثلون اليهود في فلسطين.
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