النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2596) الاثنين14/8/2023
أخبار فلسطينية
- قمة سياسية ثلاثية تعقد اليوم في مصر
- الخارجية الفلسطينية ترحب بتعيين السعودية سفيرا لها لدى فلسطين
- 13 أسيراً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري
- الحية": "حماس" تؤكد دور المقاومة وتجنب المواجهة مع السلطة
- “حماس”: جاهزون لتفعيل لجنة وطنية من الفصائل الفلسطينية
- تباين في رؤية الفلسطينيين والإسرائيليين لأهمية تعيين سفير للسعودية
- المعابر والحدود" تدعو المسافرين إلى توزيع سفرهم خلال اليوم تجنبًا للازدحام
- الخارجية والأمن بالكنيست تجتمع للتداول بكفاءات وجهوزية الجيش للحرب
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اخبار إسرائيلية
- كوهين: لن نسمح بفتح قنصلية سعودية لفلسطين في القدس
- مسؤول أمني إسرائيلي يُحذّر: الجيش قد يفقد الجاهزية للحرب في غضون شهر
- إسرائيل: تجدد التظاهرات ضد إضعاف القضاء قادة الاحتجاجات يلوّحون بـ"شلل وإضراب عام"
- ضابط إسرائيلي: الجيش يرتكب جرائم حرب في الضفة
اخبار دولية
- وزير الخزانة الأميركي الأسبق المرشح الأوفر حظا لمنصب السفير في إسرائيل
- 200 مؤسسة ونقابة أميركية تنضم لتحالف "مجتمع خالٍ من الأبارتهايد"
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اخبار عربية
- الجامعة العربية ترحب باستخدام أستراليا مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة”
- السعودية تعيّن سفيراً غير مقيم لها لدى فلسطين وقنصلاً عاماً في القدس
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- الحية": "حماس" تؤكد دور المقاومة وتجنب المواجهة مع السلطة
- “حماس”: جاهزون لتفعيل لجنة وطنية من الفصائل الفلسطينية
- تباين في رؤية الفلسطينيين والإسرائيليين لأهمية تعيين سفير للسعودية
- الضفة.. مستوطنون يخربون مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم
- الجامعة العربية ترحب باستخدام أستراليا مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة”
- اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين.. وتهديد بعملية عسكرية جديدة
- فيديو صادم.. مستوطنان يعتديان على شابين فلسطينيين في أرضهما بحماية من جيش الاحتلال- (شاهد)
- إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال في بلدة يعبد قرب جنين
- وزير خارجية الاحتلال: لن نسمح لأي دولة بفتح ممثلية دبلوماسية تابعة للسلطة الفلسطينية في القدس
- رام الله.. استلام أوراق اعتماد أول سفير سعودي لدى فلسطين
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الشرق الأوسط
- إسرائيل: الجيش يطلق النار صوب أحد عناصر «حزب الله» على الحدود
- نتنياهو يلغي إجازته في أعقاب المظاهرات
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الغد الأردنية
- كوهين: لن نسمح بفتح قنصلية سعودية لفلسطين في القدس
- ترحيب فلسطيني بقرار السعودية تعيين أول سفير لها لدى فلسطين والاحتلال يهدد بمنعه
- يجب وقف النضال ضد الاحتلال
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الاخبار اللبنانية
- حملة «تطهير» في صفوف السلطة
- مسلسل التسهيلات المكرور يتجدّد: العدو يواصل الخداع
- «مجزرة» المحافظين: السلطة تبدّل جلدها
- تل الزعتر: الأرض محاصرةً في المستقبل
- مسؤول أمني إسرائيلي يُحذّر: الجيش قد يفقد الجاهزية للحرب في غضون شهر
- خلافات إسرائيلية حول مطالبة السعودية بـ«نووي لأغراض مدنية» كشرط للتطبيع
- استشهاد وإصابة عسكريين سوريين في هجوم لـ«داعش» بريف دير الزور
الشرق القطرية
- ماذا وراء القمة الثلاثية في القاهرة بشأن القضية الفلسطينية؟
- الخارجية الفلسطينية تستنكر إرهاب المستوطنين ضد المدارس
الشروق المصرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- حوار المدهون: حزمة الإجراءات العنصرية ضد الأسرى تؤثر في أوضاعهم الإنسانية
- بالفيديو مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بحراسة مشددة
- "التنمية" تعلن موعد صرف مخصَّصات الشؤون
- من وراء السجون.. قصة المقدسي إبراهيم حلبية وصراعه مع المرض
- اعتقالات ومواجهات خلال اقتحامات شنَّها الاحتلال في الضفة والقدس
- "الحية": "حماس" تؤكد دور المقاومة وتجنب المواجهة مع السلطة
- بالفيديو والصور فصائل: سلوك السلطة بالضفة لن يُخمد المقاومة ويشكل خدمة مجانية للاحتلال
صحيفة القدس
- قمة سياسية ثلاثية تعقد اليوم في مصر
- 13 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري
- التنمية تعلن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية يوم غد
- إخلاء بؤرة استيطانية قرب رام الله
- استمرار مسلسل الانتهاكات بحق الأسيرات في السجون
صحيفة الأيام
- السعودية تعيّن سفيراً غير مقيم لها لدى فلسطين وقنصلاً عاماً في القدس
- مسؤول لـ"الأيام": الخطوة السعودية سياسية مهمة في دلالاتها وتوقيتها
- الكهرباء في غزة.. ثلاث فواتير مُرهقة للحصول على الحد الأدنى من الطاقة
- إصابتان خلال التصدي لاقتحام كفر قدوم مستوطنون يعتدون على أراضي بورين
- 200 مؤسسة ونقابة أميركية تنضم لتحالف "مجتمع خالٍ من الأبارتهايد"
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- السعودية تعيّن سفيراً غير مقيم لها لدى فلسطين وقنصلاً عاماً في القدس
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- الرئيس يصل إلى العلمين للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية
- الاحتلال يعتقل أربعة شبان من القدس وطولكرم
- ضابط إسرائيلي: الجيش يرتكب جرائم حرب في الضفة
- الاحتلال يطالب عائلة صب لبن بدفع أموال إخلائها من منزلها بالقدس
- "المعابر والحدود" تدعو المسافرين إلى توزيع سفرهم خلال اليوم تجنبًا للازدحام
وكالة الرأي
- 13 أسيراً يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري
- "التنمية" برام الله: صرف مخصصات الأسر الفقيرة غدًا الثلاثاء
- محدث الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- الاحتلال يغلق مدخلي بلدة عزون شرق قلقيلية
- الحية: نؤكد على دور المقاومة وتجنب المواجهة مع السلطة
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء
- وفاة مواطن بحادث سير وسط القطاع
- وزارة العمل تبحث مع شركات التشغيل آليات العمل بملف التصاريح
وكالة صفا ط قيود
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
- لانتشار الجرائم وإجراءات حكومة الاحتلال.."القطرية" بالداخل تقرر إضرابًا إنذاريًا ومظاهرة وعدم افتتاح العام الدراسي
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
- لانتشار الجرائم وإجراءات حكومة الاحتلال
- "القطرية" بالداخل تقرر إضرابًا إنذاريًا ومظاهرة وعدم افتتاح العام الدراسي
فلسطين اليوم
- الخضور: بدء دوام الطواقم الإدارية والتدريسية في الضفة غدا ومساع لمنع أي معوقات لبدء العام
- الإعلام العبري: مقتل جندي "إسرائيلي" وسط فلسطين المحتلة
- 13 أسيراً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري
- بالفيديو اعتقال شاب عقب اقتحام الاحتلال لمخيم الجلزون شمال رام الله
- إطلاق نار يستهدف حاجز "حوارة" جنوب نابلس
سما نيوز
- اجتماع أردني إماراتي إسرائيلي للدفع بتنفيذ "إعلان النوايا"
- حادثة جديدة عند الحدود الشمالية بطلها عنصر من حزب الله
- هآرتس: جريمة قتل "معطان" ليست سوى الحلقة الأحدث في سلسلة من الحوادث انتهت دون توجيه اتهامات
- مصرع شاب سقط في بئر ورجل إنقاذ حاول تخليصه ببلدة دير الأسد
- صحيفة عبرية: لهذه الأسباب يخشى الفلسطينيون اتفاق التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"
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عرب ٤٨
- " نتنياهو على وشك الصدام مع قادة الجيش: الكفاءات لم تتراجع
- "أيباك" تسعى إلى تخفيف المعارضة بالحزب الديمقراطي لإضعاف القضاء
- قيادات عسكرية تتخوف من لجنة تحقيق: تطورات قد تفاقم تراجع كفاءة الجيش الإسرائيلي
- الاحتلال يزعم إلقاء زجاجة حارقة من لبنان تجاه السياج الحدودي
- مداولات أمنية طارئة: نتنياهو يوعز بالحفاظ على "كفاءة واستعداد" الجيش الإسرائيلي
- وزير الخزانة الأميركي الأسبق المرشح الأوفر حظا لمنصب السفير في إسرائيل
- مستوطنون بالجولان يعارضون قضاء نتنياهو إجازة في مستوطنتهم
- الخارجية والأمن بالكنيست تجتمع للتداول بكفاءات وجهوزية الجيش للحرب
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وكالة وفا
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14 آب (أغسطس)
- 2002م استشهاد القائد القسامي نصر جرار في جنين حيث ولد الشهيد القائد في 1/1/1958 في جنين, واعتقلته قوات الاحتلال من 14 عاما ، وقد تعرض في عام 2001ملمحاولة اغتيال فاشلة بعد أن طوقت قوات الاحتلال منزله في واد برقين إلا انه استطاع الفرار.
- 1994م السلطة تشرع في القيام بمهامها في الأراضي المحررة بعد مجيء السلطة إلى أراضي الوطن وتوقيع اتفاقية أوسلو 13/9/1993م مع "إسرائيل" بدأت السلطة الفلسطينية ممارسة عملها في الأراضي التي انسحبت منا قوات الاحتلال وبدت السلطة موجودة على أرض الواقع.
- 1994 م مقتل مستوطن يهودي وجرح سبعة آخرين في هجومين منفصلين في قطاع غزة.
- 1951م المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرون في القدس المنعقد في الفترة من (14-30/8/1951) ولأول مرة في القدس بع إقامة دولة إسرائيل وبالقرب من قبر "هرتزل" ونظراً لانتخاب الدكتور حاييم وايزمن رئيساً لدولة إسرائيل لم يحضر المؤتمر وبعث برسالة إلى الوفود، وصف فيها الوضع الجديد بقوله (أن ثمة رمزاً عميقاً لحقيقة أن المؤتمر الصهيوني لم يعقد في أرضنا القديمة إلا بعد أن عادت لنا).
- 1947م الرئيس الأمريكي "هاري ترومان" يقدم مشروعاً لحكومة لندن بشأن مشروع "بيل"
- 1946م الرئيس الأمريكي هاري ترومان يرسل إلى الحكومة البريطانية خطة لتقسيم فلسطين على أساس الخطة التي اقترحتها لجنة بيل الملكية عام 1937، (والوكالة اليهودية في 5/8/1946)، وتبنى خطة الوكالة اليهودية في إضافة النقب بكامله إلى الدولة اليهودية المقترحة في تقسيم بيل.
- 1929م تأسيس الوكالة اليهودية لفلسطين وجعل مقرها الرئيس في مدينة القدس تحت الانتداب البريطاني، بهدف مساعدة يهود العالم على الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها. أسسها حاييم وايزمان (1874 - 1952) الذي أصبح أول رئيس للدولة العبرية بعد إعلانها عام 1948.
- 1920 م الحكومة البريطانية تعين اليهودي هربرت صموئيل (1870 - 1963) مندوباً سامياً لحكومة الانتداب في فلسطين. وُضع الانتداب موضع التنفيذ رسمياً في التاسع والعشرين أيلول (سبتمبر) 1923 بعد أن وقعت تركيا على معاهدة لوزان.
- 1917م المؤتمر الصهيوني الثامن في لاهاي المنعقد في الفترة من (14-21/8/1907) بحضور 329 مندوباً نصفهم تقريباً من روسيا القيصرية، كما حضره ولأول مرة أربعة مندوبين يمثلون اليهود في فلسطين.
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