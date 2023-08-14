وزارة الصحة .. نقلةٌ نوعيةٌ في عمليات جراحة العظام

غزة – الرأي - فلسطين عبد الكريم

لا تتوانَ وزارة الصحة في غزة في تطوير خدماتها التخصصية، فيما لا تدخر الكوادر الطبية أي جهد لاكتساب الخبرات الجديدة في محاولة منها للتخفيف عن كاهل المرضى عبء السفر، والتكاليف الباهظة للعلاج خارج قطاع غزة المحاصر.

ومن أهم الخدمات التي ركزت عليها وزارة الصحة، خدمات العظام التخصصية، وذلك من خلال الاستفادة من وفد طبي متخصص في جراحة العظام يتبع لمؤسسة "فجر سينتفيك" الأمريكية، وبالتعاون مع مؤسسة رحمة حول العالم.

ويضم الوفد أكثر من 30 كادراً من الأطباء الفلسطينيين المقيمين في أمريكا، فيما سيتم إشراك طاقم طبي محلي مكون من 60 كادر جراحي للاستفادة وتبادل واكتساب الخبرات.

وفي مجمع الشفاء الطبي يقول أحد المرضى الذي كان يشكو من ألم في الركبة:" إن إجراء العملية الجراحية في مستشفى الشفاء خفف عنه عبء كبير، إلى جانب إزاحة التكاليف الباهظة لإجراء العملية خارج غزة"، مقدماً شكره لوزارة الصحة بغزة والوفد الطبي الأمريكي من مؤسسة فجر.

تبادل خبرات

وتقول د. لينا صالح من مؤسسة سينتفيك الطبية بأمريكا: "جئنا من أمريكا لإجراء عمليات تفيد المرضى بغزة وتنقذهم، ولنقدم تعليمات وخبرات للممرضين والأطباء، لقد شاهدنا الأطباء هنا يبذلون جهود كبيرة ويعملون بشكل جيد".

استشاري ورئيس قسم جراحة العظام بمجمع الشفاء الطبي د. عدنان البرش يقول: "حتى الآن قمنا بمعاينة أكثر من 100 مريض، وإجراء أكثر من 30 عملية جراحية ما بين رباط صليبي وحالات غضروف هلالي"، موضحاً أن الطواقم الطبية المحلية استفادت من خبرة هؤلاء الجراحين وتم تدريبهم، وقاموا بإجراء العمليات بأنفسهم في هذا المجال.

ويؤكد البرش أن قدوم هذه الوفود إلى قطاع غزة هو بمثابة دعم معنوي لغزة وللطواقم الطبية، وتخفيف عبء عن المرضى، مقدماً شكره لمؤسسة "فجر سينتفيك" القائمة على هذا المشروع، ومؤسسة رحمة العالمية المشاركة أيضاً.

150 عملية معقدة

من جهته، يشير مدير مستشفى الجراحة في مجمع الشفاء الطبي د. نضال أبو هدروس، إلى أن الوفد يشمل 30 عضو، منهم 10 أطباء أخصائيين، وأن الوفد موزع في ثلاثة مستشفيات كبيرة بغزة، وهي، مجمع الشفاء الطبي، ومجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.

ووفق أبو هدروس، فإن الوفد يؤدي ثلاث خدمات رئيسية وهي عمليات معقدة، حيث يقوم الوفد في مجمع الشفاء الطبي بعملية تنظير مفاصل، وخاصة مفاصل الركبة بشكل أساسي، ومعالجة غضاريف وأربطة الركبة، أما في مجمع ناصر الطبي فيقومون بتغيير مفاصل الركبة، وفي مستشفى غزة الأوروبي يقومون بعمليات معقدة وهي عمليات القدم والكاحل.

وما يميز هذا الوفد هو العدد، حيث سيجري 150 عملية جراحية معقدة في خلال أسبوع بالشراكة مع الطواقم الجراحية المحلية، وهذا عدد كبير غير مسبوق في قطاع غزة.

وحتى يوم الخميس المنصرم، اختتم الوفد الطبي الأمريكي 153 عملية جراحية معقدة ونوعية أجراها بالتعاون مع الفرق الجراحية المحلية في مستشفيات قطاع غزة.

نقلة نوعية

ويقول د. مروان أبو سعدة مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة: "إن ما حدث من إجراء هذا العدد الكبير من العمليات المعقدة يعد نقلة نوعية للعمل الجراحي في غزة"، مشيراً إلى أن هذا الحدث جعل قطاع غزة يمتلك 3 مراكز متميزة في جراحة العظام.

وأسهم حضور الوفد في إكساب الطواقم الطبية العديد من الخبرات المتنوعة في جراحات العظام التخصصية، خصوصاً فيما يتعلق بزراعة المفاصل والاصابات الرياضية وغيرها.

ويشير أبو سعدة إلى أن مهمة بعثة فجر لن تقتصر على اكتساب الخبرات، حيث ستعمل على ابتعاث عدد من الأطباء للولايات المتحدة الأمريكية لتبادل الخبرات اللازمة ونقلها إلى قطاع غزة.

وتبقى العمليات الناجحة التي أجرتها الطواقم المحلية بالتعاون مع الكادر الطبي من مؤسسة فجر، بمثابة حلقة من حلقات النجاحات المتتالية التي تقودها وزارة الصحة في سبيل تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، على الرغم من التحديات التي تواجهها في ظل استمرار الحصار للعام السابع عشر على التوالي.