التشريعي: ندعم إجراء انتخابات محلية وصولًا لانتخابات شاملة

غزة - وكالة الرأي:

قال المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة : “إننا ندعم اجراء انتخابات محلية وصولاً للانتخابات الشاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني”.

وأوضح النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر في تصريح وصل “وكالة الرأي” اليوم الاثنين، أن رئاسته تابعت نتائج اللقاء التشاوري الذي عقدته حركة “حماس” اليوم بغزة، بمشاركة الفصائل الفلسطينية وممثلين عن المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والمجتمعية والوجهاء والمخاتير، حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة.

وشدد على دعمه لمخرجات اللقاء الوطني، مؤكدًا ضرورة اجراء انتخابات محلية في قطاع غزة وصولاً لانتخابات شاملة في كافة محافظات الوطن تشمل المجلس التشريعي والمجلس الوطني والرئاسة.

ودعا المجلس الكل الوطني الفلسطيني ولجنة الانتخابات المركزية إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية بالعمل الجاد والفوري على إنجاح الانتخابات وتذليل أي عقبات قد تعترض هذا الاستحقاق الوطني والقانوني والديمقراطي.