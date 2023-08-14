ضباط كبار يتهمون رئيس أركان العدو بالتمييز بين أذرع الجيش

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

اتهم ضباط ميدانيون من الذراع البرية لجيش العدو رئيس أركان العدو “هيرتسي هليفي” بالتمييز بين أذرع الجيش، وذلك لاحتوائه إعلان طياري الاحتياط رفضهم العودة للخدمة بسبب ترويج “حكومة نتنياهو” للتعديلات القضائية.

وبحسب مصادر عسكرية فقد نقل الضباط خلال أحد اللقاءات بين رئيس أركان العدو والضباط برتبة عقيد، رسالة إلى قائد سلاح الجو “تومر بار”، الذي كان حاضراً في الحدث، جاء فيها أنه لو حدث هذا التوقف عن التطوع للخدمة بهذا النطاق وبهذه الرتب في الذراع البرية، لما أبدت هيئة الأركان العامة نفس التسامح الذي أبدته تجاه الطيارين.

بحسب موقع والا، هذا يعني ضمنيًا أن “الجيش الإسرائيلي” قد انقسم مؤخرًا إلى طبقات مختلفة، على خلفية احتجاج ضباط الاحتياط ضد التعديلات القضائية التي قادتها “حكومة نتنياهو”، الضباط الذين تركوا المحادثة كشفوا عن محتواها لجنودهم في الوحدات المختلفة.