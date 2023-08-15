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مطعم إيطالي يفرض رسومًا على خدمة تقطيع الكعك

15 آب / أغسطس 2023 08:16

مطعم إيطالي يفرض رسومًا على خدمة تقطيع الكعك
مطعم إيطالي يفرض رسومًا على خدمة تقطيع الكعك

صدمت عائلة كانت تحتفل بعيد ميلاد أحد أفرادها في مطعم إيطالي، عندما اكتشفت أنه يتعين عليها دفع مبلغ ضخم مقابل قيام أحد الموظفين بتقطيع الكعكة إلى 20 قطعة.

وطلبت العائلة بيتزا ومشروبات بما قيمته 121 يورو خلال تواجدها في مطعم بمدينة باليرمو، لا تشمل رسوم "20 X Servizio Torta"، التي تترجم إلى "20 x خدمة كعكة"، وفقا للإيصال الذي حصلوا عليه.

وبلغت رسوم خدمة تقطيع الكعكة في المطعم 20 يورو، ليصبح إجمالي الفاتورة 141 يورو، الأمر الذي أثار غضب أفراد العائلة التي دفعت المبلغ ونشرت لاحقا الفاتورة على الإنترنت. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مطعم إيطالي للانتقادات بسبب رسوم مشكوك فيها.

حيث روت إحدى السائحات على موقع "TripAdvisor" تجربتها مع مطعم إيطالي موجود في منطقة بحيرة كومو الراقية، قائلة إنها لاحظت في الفاتورة مبلغا إضافيا قيمته 2 يورو مقابل تقطيع شطيرتها إلى نصفين.

وطلبت المرأة التي كانت تزور مدينة ميلانو، شطيرة نباتية مع بطاطا مقلية محشوة بالداخل، من بار "بيس بجيرا لاريو"، الموجود عند الطرف الشمالي للبحيرة.

وبعد تناولها الوجبة الخفيفة الخالية من اللحم مع صديق، صدمها المطعم بالفاتورة، التي دفعتها دون أي اعتراض لكنها نشرت لاحقا مراجعة سلبية للمطعم بحجة أنها لم تطلب قط قطع الشطيرة إلى النصف.

من جهتها، قالت كريستينا بياكي مالكة المطعم، لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "كان علينا استخدام طبقين بدلا من طبق واحد، وتضاعف الوقت لغسلهما"، وأضافت: "قطعها إلى النصف استغرق منا بعض الوقت، ويجب أن ندفع مقابل العمل".

مطعم إيطالي يجبر عائلة على دفع مبلغ كبير مقابل خدمة تقطيع كعكة عيد ميلاد! (صورة)
الفاتورة التي تتضمن خدمة تقطيع الكعكة
كما أشارت إلى أن العميل لم يشتك، وأوضحت أنها كانت ستزيل الرسوم من الفاتورة إذا أثار شخص ما مشكلة.

وهذه الرسوم الصغيرة نسبيا لا تقارن بالفواتير الضخمة التي شاركها سائحون في ميكونوس باليونان. حيث تم اتهام "DK Oyster Bar" مرارا وتكرارا بالاحتيال على السياح.

وقال زوجان حديثان إنهما أجبرا على دفع فاتورة قيمتها 570 دولارا، بينما اضطر زوجان آخران لدفع فاتورة بقيمة 860 دولارا مقابل وجبة خفيفة.

المصدر: نيويورك بوست

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