تعرف على كمية المياه الضرورية يوميًا

يستخدم بعض خبراء الصحة التوصية العامة المتمثلة في 11 كوبًا من السوائل يوميًا للنساء و15 كوبًا من السوائل يوميًا للرجال، نظرًا لأن الطعام يمنحك عادةً حوالي 20٪ من احتياجاتك اليومية من المياه، فإن حوالي 80٪ من سوائل اليوم يجب أن تأتي من المشروبات، مثل الماء العادي، وهذا يعني أنه في كل يوم، تحتاج النساء إلى شرب حوالي تسعة أكواب من السوائل وسيحتاج الرجال إلى شرب حوالي 13 كوبًا من السوائل، وفقًا لما نشره موقع health

ويمكن أن تختلف كمية السوائل التي تحتاج إلى شربها كل يوم من شخص لآخر، من يوم لآخر. وذلك لأن كمية السوائل التي تفقدها من خلال العرق والتبول والبراز والتنفس يمكن أن تتغير. يمكن أن تؤثر عوامل مثل مستوى النشاط والطقس والحالة الصحية على كمية السوائل التي تفقدها وتحتاجها.

والمجموعة التي من المحتمل أنك لست بحاجة إلى إعطائها أي ماء هي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، إذا كانوا يحصلون على الكمية الموصى بها من حليب الأم أو حليب الأطفال ، فمن المحتمل أن يكون هذا وحده سائلًا كافيًا، عندما تبدأ في إعطاء طعام للأطفال ، يمكنك البدء في إعطائهم كميات صغيرة من الماء، تصل إلى أربعة إلى ثمانية أونصات في اليوم. يمكنك زيادة كمية الماء التي يتناولها طفلك بعد بلوغه عام واحد.

فوائد شرب الماء

تنظيم درجة حرارة الجسم

تشحيم وتوسيد المفاصل

حماية الأنسجة

التخلص من الفضلات عن طريق التبول والعرق وحركات الأمعاء

إلى جانب الحاجة إليه في الوظيفة اليومية ، هناك عدد من الفوائد الأخرى لمياه الشرب.

يعزز الشيخوخة الصحية

يبدو أن البالغين الذين يشربون الكثير من السوائل مثل الماء لديهم العديد من النتائج الصحية الأفضل من أولئك الذين لا يشربون كميات كافية من السوائل. توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد جمع البيانات الصحية من أكثر من 11000 بالغ على مدار 30 عامًا، نظر الباحثون في مستويات الصوديوم في الدم لدى الأشخاص، والتي يمكن أن تشير إلى كمية الماء التي يشربها الشخص، فكلما ارتفعت المستويات، قل تناول الناس للسوائل.

الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الصوديوم في الدم - أي أولئك الذين لم يتم ترطيبهم جيدًا - لديهم تقدم بيولوجي متقدم وحالات مزمنة مثل أمراض القلب والرئة. ماتوا أيضا أصغر سنا.

يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

يمكن أن يساعد اختيار الماء - أو غيره من المشروبات غير المحلاة، على المشروبات السكرية في الوقاية من مرض السكري من النوع 2، والحد من المخاطر ليس واضحًا إذا كان الماء هو المشروب الذي تختاره بالفعل، بدلاً من ذلك، يحدث تقليل المخاطر عندما تستبدل المشروبات المحلاة بالسكر أو مشروبات الفاكهة بالماء.