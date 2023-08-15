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وزارة الأسرى تفتتح دورة تعليم سباحة مجانية لأبناء الأسرى في سجون الاحتلال

15 آب / أغسطس 2023 01:45

وزارة الأسرى تفتتح دورة تعليم سباحة مجانية لأبناء الأسرى في سجون الاحتلال
وزارة الأسرى تفتتح دورة تعليم سباحة مجانية لأبناء الأسرى في سجون الاحتلال

غزة- وكالة الرأي:

افتتحت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، دورة تعليم سباحة لأبناء الأسرى في سجون بالتعاون مع أكاديمية طنطيش لتعليم السباحة، وذلك في إطار برنامج الوزارة المتواصل في احتضان ذوي الأسرى والتخفيف من معاناتهم.

وخلال زيارته التفقدية للدورة أكد وكيل الوزارة أ. بهاء الدين المدهون حرص الوزارة على رعاية ذوي الأسرى وعلى وجه الخصوص الأطفال، لتعويضهم جزءًا من واجبات آبائهم المغيبين في السجون، وتوفير كل أشكال الدعم المعنوي والمادي لضمان عيشهم حياة كريمة تليق بهم وبتضحيات آبائهم.

وأوضح المدهون أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة السنوية ضمن خطة استراتيجية قائمة على نصرة الأسرى ودعمهم في كافة المجالات، ورعاية وتفقد ذويهم، مشيرًا أن هذا التزام وطني وأخلاقي وإنساني.

وأشار أ. نبيل حجاج مدير عام الأنشطة وإعلام الأسرى أن أهداف الدورة هي تأهيل أبناء الأسرى على السباحة، وإدخال البسمة والسرور على شفاههم، موضحًا أن الدورة ستسمر لمدة عشرة أيام متواصلة في مسبحي السندباد والأصدقاء .

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