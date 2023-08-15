فصائل المقاومة تثمن دعوة" حماس" لانتخابات الهيئات المحلية

غزة – وكالة الرأي

ثمنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مبادرة حركة "حماس" بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في غزة.

وأكدت الفصائل في بيان لها، أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح ويجب التقاطها والبناء عليها لتكون مقدمة وبوابة لإجراء الانتخابات العامة.

ودعت الفصائل لإزالة كافة العراقيل والعقبات التي تقف دون تحقيق هذه الخطوة لما لها من أهمية في تحقيق الشراكة وتوحيد برامج البلديات وتحسين الخدمات المقدمة لأهلنا في غزة.

كما دعت السلطة للاستجابة لهذه الدعوة التي لاقت ترحيباً ودعماً واسعا من كل مكونات شعبنا والإيعاز الفوري للجنة الانتخابات للبدء بالتحضير لإجراء الانتخابات البلدية في غزة، مع التأكيد الكامل بأن هذه الخطوة ليست بديلا عن الانتخابات العامة.