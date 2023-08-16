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93 إصابة وتفجير منزلين بعدوان إسرائيلي على نابلس

16 آب / أغسطس 2023 08:19

جانب من تفجير أحد المنازل خلال عدوان الاحتلال على المخيم
جانب من تفجير أحد المنازل خلال عدوان الاحتلال على المخيم

نابلس – وكالة الرأي:

 أصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، بينما تم تفجير منزلين بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. 

وأفادت مصادر طبية، بإصابة 85 مواطنًا بالاختناق و8 بالرصاص الحي وصفت إحدى الإصابات بالخطيرة جدًا وأخرى تم اعتقالها الاحتلال خلال اقتحام الاحتلال لمنطقة قبر يوسف ومخيم بلاطة شرق نابلس.

في غضون ذلك، فجرت قوات الاحتلال منزلين خلال اقتحامٍ واسع لمخيم بلاطة شرق نابلس، في حين تصاعدت ألسنة الدخان من أحد الأبنية بعد تفجيره.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت مداخل مخيم بلاطة تزامنا مع اقتحامه، حيث نفذت عدوانا على المخيم، عقب اقتحامها شارع السوق وسط تخريب ممتلكات الفلسطينيين.

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