الأهلى أمام مونبيليه الفرنسى فى بطولة الأبطال لليد بالبوسنة والهرسك

يواجه فريق كرة اليد بالنادى الأهلى الأول للرجال، بقيادة مديره الفنى الإسبانى ديفيد ديفيز، نظيره مونبيليه الفرنسى فى ثانى مواجهات بطولة الأبطال الدولية التى يخوضها الأحمر بالبوسنة والهرسك، استعدادا لانطلاق للموسم الجديد لدورى المحترفين.



الأهلي يقع ضمن المجموعة الأولى بجانب مونبلييه الفرنسي، ويوروفارم المقدوني، ودوبوي البوسني، تضم المجموعة الثانية فرق، برشلونة الإسباني وزغرب الكراوتي وسيلي السلوفيني وڤويڤودينا الصربي.



وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد جدول منافسات دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2023/2024 والمقرر انطلاقه 1 سبتمبر المقبل.



وتشهد الجولة الأولى مواجهات بين كل من: الأهلى مع الزهور والزمالك مع المعادى والطيران مع العبور وطلائع الجيش مع سموحة وهليوبوليس مع الشمس وسبورتنج مع أصحاب الحياد والبنك الأهلى مع الأوليمبى والجزيرة مع الترسانة.