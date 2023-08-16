الصداقة يحسم لقاء القمّة مع غريمه خدمات جباليا لطائرة الاحتراف الجزئي

حسم نادي الصداقة-بطل الدوري الممتاز- جوّال وكأس القطاع، مباراة القمّة في دوري القطاع لكرة الطائرة، بفوزه المثير على منافسه وصيف الدوري والكأس، وحامل لقب بطولة كأس شهداء جنين نادي خدمات جباليا، بنتيجة 3-2، وذلك في المباراة التي نظمها اتحاد اللعبة على صالة سعد صايل، إيذاناً باختتام ووصول قطار بطولة الدوري- المسابقة الوطنية الرسمية للموسم 2023، ضمن الجولة العاشرة للمسابقة.

وحضر المباراة ممثلون عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني للكرة الطائرة وأعضاء الاتحاد إيهاب كحيل وحسام البيك، والعديد من الشخصيات الاعتبارية يتقدمهم ممثل د.حازم شحادة رئيس نادي الصداقة، وممثل د. يحيى خضر رئيس نادي خدمات جباليا، والشخصيات الرياضية، وعدد كبير من الجماهير الذين غصت بهم مدرجات الصالة والمشجعين من الأندية ومحبي اللعبة.

جاءت المباراة قوية ومثيرة ومليئة باللمحات الفنية والضربات الساحقة، وتبادل الفريقان السيطرة والتقدم في الأشواط الخمسة، وكان كل منهما قريب من الفوز وتحقيق الفوز، ثم استهل الصداقة السيطرة على المباراة، وفرض نفسه بقوة على مجريات اللعب، وظهر طموح المتصدر إجراز الفوز والخروج بنقاط المباراة كاملة ذلك للاقتراب مزيداً من اللقب الجديد اذلي يسيطر عليه منذ الثمانينات، لذلك اعتمد في البدايات الطريقة الهجومية المباغتة لغريمه، ليحرز مزيداً من النقاط، ويحصن نفسه بقوة، ومع مرور الوقت مال الصداقة للعب الدفاعي الذي يتحول إلى هجومي، ليتقدم بصعوبة كبيرة بنتيجة 25-19، وبرز لاعبو الفريقين في إجادة الضربات الساحقة، والإغلاق المحكم للشبكة أمام مهاجمي المنافس الأخر وفي اتقان تسديد كرات الإرسال ببراعة كبيرة، وسط صيحات الجماهير المشجعة والمحتشدة، التي ساهمت في توالي إحراز النقاط وتركت بأثارها الكبير.

وفي الشوط الثاني، واصل الصداقة سيطرته وفرض نفسه، حيث تملك زمام الأمور كاملة، وتألق لاعبوه في التسجيل وتسديد الكرات، وإسقاط الكرات في المناطق التي تبرز ضعيفة وفي الثغرات، ليحسمه بفارق واضح بنتيجة 25-9 وسط احتفالات جماهيره التي من فوق المدرجات وجنبات الملعب بالهتافات والتكبير والتصفيق.

لكن خدمات جباليا عاد بقوة لأجواء المباراة، واستشعر بعظم الموقف وصعوبة الأمور، فنظم صفوفه ورتب كل أوراقه، واستنهض لاعبيه من خلال تغيرات أجراها الجهاز الفني للخدمات، فعاد ترتيب لاعبيه داخل الميدان، واعتمد الكرات الساحقة والقوية والضربات المفاجئة للاعبي الصداقة، لينتهي بنتيجة متقاربة 25-23.

وازدادت المباراة ندية وقوة وإثارة زادها بذلك صيحات الجماهير المحتشدة، والتشجيع الجماهيري الكبير، وتمكن جباليا من حسم الشوط الرابع، حيث تبادل الفريقان زمام المبادرة وسيطرا على أجواء اللقاء بتنفيذ ضربات قوية وهائلة، مع إغلاق مقدمة شباك كل منهما لمنع وصول لاعبي الفريقين أو تسديد أي كرات داخل ملعبه، كذلك الحد من خطورته، ليخرج جباليا متقدماً بنتيجة التمديد 27-25، وسط صيحات جماهيره الكبيرة والغفيرة.

وفي الشوط الأخير الحاسم، بدأ بتسجيل كل فريق ضربة للآخر، وحرصا على الحذر الكبير وعدم الوقوع في الأخطاء، وفي نفس الوقت القدرة على التسجيل وتكبيد منافسه الضربات، لينتهي لصالح الصداقة 15-4.

وبهذه النتيجة بين الغريمين، نجح الصداقة في الخروج فائزاً، ورفع رصيده إلى 29 نقطة في مقدمة لائحة الدوري في المركز الأول، وتراجع خدمات جباليا إلى المركز الثالث برصيد 19 نقطة، خلف جاره الشباب.

حكم اللقاء: رجب عبيد حكم اتحادي أول، وجميل الزعانين حكم اتحادي ثان، وسمير المقيد مسجلاً، ومحمد مهاني، وحارث أبو العمرين مراقبا خطوط، ومقيم حكام جمال فياض، ومراقب مباراة مصطفى النواجحة.

جوائز مالية للأبطال

صرح عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أنّ المجلس خصص جوائز مالية لأبطال الموسم الجديد 2023-2024 بمبلغ إجمالي بقيمة 40 ألف دولار، حيث سيحصل بطل الدوري الممتاز لكرة القدم على مبلغ 10 آلاف دولار إضافة للقب البطولة، فيما سيحصل بطل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم على 5 آلاف دولار إضافة للقب البطولة والتتويج، ليكون بطلين للموسم في أعلى درجتين.

أما بطل دوري الدرجة الثانية، فذكر هنية أنه سيحصل على 3 آلاف دولار مناصفة بين بطلي فرعي الوسطى والجنوب، وغزة والشمال وهو ذات المبلغ الذي ينطبق على الدرجة الثالثة.

وفي ثاني ألقاب البطولة، أوضح هنية أن النادي المتوج الحاصل على لقب كأس القطاع والذي انحصر بين أربعة أندية، هي اتحاد الشجاعية، واتحاد خانيونس، واتحاد بيت حانون، وخدمات الشاطئ، عقب خروج حامل اللقب شباب رفح، سيحصل على مبلغ 5 آلاف دولار فيما سيحصل أفضل جمهور في أندية قطاع غزة على جائزة مالية 3 آلاف دولار، دعماً للتشجيع المثالي للجماهير والتشجيع النظيف.

وفي الألعاب الأخرى، ذكر مساعد أمين عام المجلس أنه سيحصل أبطال دوري كرة السلة والطائرة واليد على مبلغ 3 آلاف دولار لكل منهم، فيما سيحصل أبطال الكأس في هذه الألعاب المذكورة على مبلغ 1000 دولار.

إصابة في بيت حانون

أكدت الفحوصات الطبية التي أفاد بها نادي اتحاد بيت حانون الرياضي، أحد اندية الدرجة الممتازة، وأحد أطراف المربع الذهبي في كأس القطاع، إصابة اللاعب المتميز ثائر أبو عبيدة مدافع فريق اتحاد بيت حانون، بقطع في الرباط الصليبي الخلفي وذلك خلال مباراة الفريق أمام اتحاد الشجاعية في افتتاح الموسم الكروي، في بطولة الدوري العام الممتاز والتي جرت على ملعبه البلدي في بيت حانون شمالي القطاع.

وقد أخضع أبو عبيدة لفحوصات طبية أظهرت إصابته بقطع في الرباط الصليبي في الركبة، وبذلك يكون هو اللاعب الثالث الذي يتلقى نفس الإصابة خلال أسبوعين فقط. وقد بدأ نادي اتحاد بيت حانون بعمل الاجراءات اللازمة، لعلاج اللاعب وإجراء عملية جراحية في جمهورية مصر العربية قبل تفاقم حالته. الجدير بالذكر أن لاعبين أصيبا بذات الرباط، هما: مهاجم خدمات الشاطئ عبد الله أبو حسنين، ولاعب وسط نادي الأمل أحمد الاخرس بقطع في الرباط الصليبي، حيث خضع الأول لعملية جراحية في جمهورية مصر العربية.

انتخابات نادي القادسية

أعلنت دائرة الأندية بالمجلس الأعلى للرياضة نتائج انتخابات مجلس إدارة نادي القادسية في رفح والتي جرت في مقر النادي بمدينة رفح بحضور أعضاء الجمعية العمومية، واللجنة المشرفة على الانتخابات. وكان تسعة مرشحين تقدموا بطلب ترشحهم لعضوية مجلس إدارة النادي، وهو العدد المطلوب، وبالتالي تم تكية المرشحين التسعة وهم: اللواء نعيم الغول (رئيس النادي)، أيمن الرنتيسي (نائب الرئيس( أحمد مبرد (أمين السر النادي)

محمد كلاب (أمين الصندوق( محمود شبانة (المشرف الرياضي( وياسر برهوم (التخطيط والمشاريع( ويوسف العمرني، وباسل السمهوري ومحمد الناطور عضوية مجلس إدارة النادي.

وفد اتحاد الإعلام

من جهة ثانية، يصل إلى قطاع غزة قادماً من الضفة الغربية، الزملاء بالاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي الإعلامي وائل الشيوخي رئيس الاتحاد، برفقة وأعضاء المكتب التنفيذي كل من وحسام عز الدين، وعمار بدر، ووضاح العيسوي وذلك في 20 من شهر أب الجاري لعقد اجتماع مركزي للتحضير لانتخابات الاتحاد المقبلة دورة المدربين

أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن استكمال التسجيل لدورة المدربين للمستوى الثالث C، ودعت الراغبين في التسجيل التواصل مع مقرر لجنة الدورات حتى موعد أقصاه يوم الخميس المقبل، ذلك بمشاركة المحاضر الآسيويّ محمود زقوت، وعماد هاشم المدير الفنيّ لمنتخب الشاطئية السابق، ومعهما صائب طلال جندية عضو لجنة المنتخبات وقائد أوّل منتخب وطنيّ، وعدد من المدربين البارزين من فرق كرة القدم في أندية القطاع. وتشتمل الدورة على ورشات عمل للمدربين العاملين ومدربي أندية القطاع للمستوى في قطاع غزة، وذلك في قاعة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ويشارك في الدورة عدد من مدربي الأندية وكذلك مدربو المدارس الكروية في الأكاديميات، بهدف صقل أداء المدربين وتطوير قدراتهم ممن وقع عليهم اختيار لجنة التدريب في الاتحاد الفلسطينيّ لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد القاريّ. كما تشتمل على تقديم فيديوهات تدريسية مجسمة للملاعب، تظهر فيها مراكز اللاعبين داخل الميدان الأخضر موزعين وواجبات كلّ لاعب فوق خطوطه الموضوعة، وتحقيق التواصل بين الخطوط كافة والترابط في قيادة الهجمات ومجابهة الهجمات المضادة، ويقوم خلالها المدربون بالرد على استفسارات وتساؤلات المشاركين من المدربين.

وسينتقل المشاركون في الورشة إلى التطبيق الميداني بحضور لاعبين من الفرق والأندية الغزية.

هبوط ناديين في الممتازة

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة هبوط ناديي الجزيرة والرباط من الدرجة الممتازة إلى الدرجة الأولى، وذلك مع اختتام منافسات التجمع العاشر من بطولة دوري القطاع برعاية "جوال"، حيث سيظهران في البطولة المقبلة للموسم 2024، في الدرجة الأولى. ويحتدم التنافس في صدارة البطولة حيث يتصدر ناديا شباب خانيونس والمجمع الإسلامي برصيد 18 نقطة لكل منهما. وذكر لجنة المسابقات أنه

سيتبقى تجمع واحد للحسم وفك الشراكة بين فريقي شباب خانيونس والمجمع الإسلامي، للظفر ببطولة دوري "جوال" بعد 10 جولات شهدت مد وجزر ومنافسة شديدة فيما بين الفرق المتبارية.

وكانت الجولة الأخيرة، شهدت لقاءات قوية من خلالها تم حسم الهبوط بعد ان ابتعد خدمات رفح عن الهبوط بفوزه الثاني على شباب البريج بنتيجة 3/2، بذلك تم هبوط نادي الجزيرة، ويتشارك بالمركز التاسع كل من فريقي خدمات رفح وشباب البريج، وفي المركز الأخير يقبع نادي الجزيرة دون أي فوز برصيد 9 نقاط.

المتغيبون عن بطولة الكأس

أعلنت اللجنة الإعلامية في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن أسماء الغائبين في الجولة الأولى لبطولة دوري القطاع لكرة القدم، ووصل عددهم غلى نحو 10 لاعبين، من أبرز من تغيب عن افتتاح بطولة الدوري الممتاز والدرجة الأولى، بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء أو لحصولهم على البطاقة الحمراء في الجولة الأخيرة من نسخة الدوري في الموسم الماضي. خدمات رفح افتقد إلى اثنين من أهم لاعبيه في مباراته أمام الصداقة بسبب تراكم البطاقة الصفراء، وغاب حارسه هيثم فتيحة إلى جانب أنس الشخريت. اتحاد بيت حانون حارسه عطايا جودة في مباراته أمام اتحاد الشجاعية، بالإضافة لحازم شكشك المتواجد في الضفة الغربية منذ الأسبوع الماضي، وأحمد الغزالي مهاجم الشجاعية عن اللقاء بسبب البطاقة الصفراء الثالثة. وفي مباراة خدمات الشاطئ وشباب جباليا المهاجم المخضرم سليمان العبيد عن البحرية. وعلى صعيد الدرجة الأولى خدمات النصيرات للثنائي محمد الغفاري ومحمد أبو معمر في لقاء الفريق أمام نماء، ووعد أبو عمرو لاعب المجمع الإسلامي عن مباراة الفريق أمام خدمات خانيونس الذي يغيب عنه أنس الحاج.

صحيفة القدس