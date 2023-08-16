حماس: القضاء الإسرائيلي شريك في قتل الفلسطينيين

غزة – وكالة الرأي:

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إن القضاء الإسرائيلي شريك في قتل الفلسطينيين بإفراجه عن المستوطن المتهم الرئيسي في قتل الشهيد قصي معطان.

واعتبر قاسم في تصريح وصل "الرأي" الأربعاء، أن قرار القضاء الإسرائيلي بالإفراج عن المستوطن المنفّذ الرئيسي لجريمة قتل الشهيد قصي معطان، خلال هجوم إرهابي شنّته مجموعات من المستوطنين بدعم من جيش الاحتلال، في قرية برقة شرق رام الله؛ يُعَدُّ ضوءًا أخضرَ، يمنحه القضاء الإسرائيلي لميليشيات المستوطنين لارتكاب مزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدّساته.

وأضاف: "أن دعم وتغطية القضاء الإسرائيلي المجرم لإرهاب المستوطنين القتلة؛ يؤّكد لعبة تكامُل الأدوار التي تلعبها مؤسسات الاحتلال كافّة، في إرهاب شعبنا الفلسطيني ومحاولات تهجيره عن أرضه".

وشدد على أن القضاء الإسرائيلي أداة احتلالية لتنفيذ سياسات الاحتلال الإرهابية، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني لن يوقِف مقاومته حتى إنهاء الاحتلال، وكنس آخر مستوطن مجرم عن أرضنا الفلسطينية.