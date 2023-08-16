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قاسم: الإفراج عن قاتل الشهيد معطان ضوء أخضر لمزيد من الجرائم

16 آب / أغسطس 2023 08:22

غزة- وكالة الرأي:

اعتبر الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن قرار قضاء الاحتلال، بالإفراج عن المستوطن المنفّذ الرئيسي لجريمة قتل الشهيد قصي معطان، خلال هجوم إرهابي شنّته مجموعات من المستوطنين بدعم من جيش الاحتلال، في قرية برقة شرق رام الله؛ يُعَدُّ ضوءاً أخضرَ، يمنحه القضاء الصهيوني المجرم، لميليشيات المستوطنين القتلة، لارتكاب مزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدّساته.

وقال قاسم اليوم الأربعاء: "إن دعم وتغطية القضاء الصهيوني المجرم لإرهاب المستوطنين القتلة؛ يؤّكد لعبة تكامُل الأدوار التي تلعبها مؤسسات الاحتلال كافّة، في إرهاب شعبنا الفلسطيني ومحاولات تهجيره عن أرضه".

ونوه إلى أن القضاء الصهيوني ما هو إلا أداة احتلالية لتنفيذ سياسات الاحتلال الإرهابي، مؤكداً أن شعبنا الفلسطيني لن يوقِف مقاومته حتى إنهاء الاحتلال، وكنس آخر مستوطن مجرم عن أرضنا الفلسطينية.

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