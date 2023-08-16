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حماس: التوسع الاستيطاني تحدٍ صارخ للقانون الدولي

16 آب / أغسطس 2023 08:26

غزة- وكالة الرأي:

أكدت حركة "حماس" مواصلة حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة لنشاطاتها الاستيطانية التوسّعية على أرض فلسطين، والتي كان آخرها تخصيص الوزير المجرم سموتريتش لمبلغ 700 مليون "شيكل" لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة ودعم ما يسمى "البؤر الاستيطانية" العشوائية، والإقرار بتوسيع بؤرتين استيطانيتين جنوب الخليل تمهيداً "لشرعنتهما"؛ هو جزء من الحرب المفتوحة على شعبنا ووجوده على أرضه.

واعتبرت الحركة اليوم الأربعاء، أن التوسع الاستيطاني تحدٍ صارخ للقانون الدولي، يستدعي تدخلاً فاعلاً من المجتمع الدولي لوقف تلك الجرائم والانتهاكات المستمرة.

وشددت حماس على أنها وشعبنا صامدون على هذه الأرض، أرض الآباء والأجداد، قائلة: "سنقاوم الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل، ولن يكون لهم مقام أو شرعية على أرضنا مهما بلغت التضحيات وطال الزمن".

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