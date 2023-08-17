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شهيد وإصابة برصاص الاحتلال في جنين

17 آب / أغسطس 2023 08:13

الشهيد الكستوني
الشهيد الكستوني

جنين - وكالة الرأي:

استشهد، اليوم الخميس، شاب وأصيبت سيدة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

 وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الشاب مصطفى الكستوني (32 عاما) إثر إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، فيما أصيبت إحدى موظفاتها (٣٤ عاما)، تعمل في المهن الطبية المساندة، أصيبت برصاصتين في البطن والصدر خلال العدوان على جنين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت صباح اليوم، جنين بعد تسلل الوحدات الخاصة إلى المدينة في منطقة الدوار والبلدة وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال فجرت منزل الكستوني، واختطفت الشابين هاني الكستوني، وحسن الهصيص.

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