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تعرف على Galaxy Z Flip5 الجديد من سامسونغ

17 آب / أغسطس 2023 09:21

تعرف على Galaxy Z Flip5 الجديد من سامسونغ
تعرف على Galaxy Z Flip5 الجديد من سامسونغ

كشفت سامسونغ عن هاتف Galaxy Z Flip5 الذي صنّف من بين أجمل الهواتف القابلة للطي وأكثرها تطورا.

ويأتي الهاتف بهيكل قابل للطي من المنتصف، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX8، أبعاده (165.1/ 71.9 / 6.9) ملم وهو مفتوح، و (85.1/ 71.9 / 15.1) ملم وهو مطوي، ووزنه 187 غ.

أما شاشته الأساسية فأتت مرنة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2640/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 425 شمعة/م تقريبا.

والشاشة الخارجية للهاتف أتت Super AMOLED بمقاس 3.4 بوصة، دقة عرضها (720/748) بيكسل.

ويعمل الجهاز بمعالج Super AMOLED، ومعالج روسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

وحصل على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (12+12) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العرض، وعلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل.

وزودته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، وومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 3700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا ويمكن شحنها لاسلكيا.

المصدر: ixbit

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