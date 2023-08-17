نيمار يضع حداً لمغامرته الباريسية بانتقاله المدوي للهلال السعودي

بعد ست سنوات متفاوتة قضاها في باريس سان جرمان الفرنسي، وضع النجم البرازيلي نيمار حدًا لمغامرته الباريسية من خلال انتقاله المدوّي إلى نادي الهلال السعودي، بحسب ما أعلن الأخير في بيان رسمي الثلاثاء.

وانضم نيمار إلى كوكبة من النجوم الآخرين في الدوري السعودي مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو مانيه (النصر)، الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي (الاتحاد) والجزائري رياض محرز (الأهلي). كما سينضم الى نجوم آخرين في فريقه الجديد على غرار البرتغالي روبن نيفيش، الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، السنغالي خاليدو كوليبالي ومواطنه مالكوم.



ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، فيديو يظهر فيه نيمار بقميص الهلال الأزرق قائلاً بالإنكليزية "أنا هنا في السعودية... أنا هلالي".

من جهته، نشر باريس سان جرمان بياناً عبر موقعه الرسمي نقل فيه عن رئيسه القطري ناصر الخليفي قوله إنه "من الصعب دائماً توديع لاعب استثنائي مثل نيمار أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف "لن أنسى أبداً اليوم الذي وصل فيه إلى باريس سان جرمان، وما ساهم به لنادينا ومشروعنا على مدار السنوات الست الماضية. لقد حظينا بلحظات رائعة وسيظل نيمار دائماً جزءاً كبيراً من تاريخنا".

ونشر الهلال بياناً رسمياً في وقت لاحق أشار فيه إلى عقد نيمار يمتدّ "لفترة أولية مدتها سنتان حتى 2025 على الأقل"، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يصبح البرازيلي "الرقم 10" الجديد في أكثر الأندية تتويجاً في آسيا.

ولفت النادي في بيانه إلى أن العقد الذي وُقّع في فندق "فور سيزنز جورج الخامس" في باريس، إلى أن نيمار "سيكمل الإجراءات الرسمية قبل الكشف عنه للجماهير في السعودية".

ونقل عن البرازيلي قوله "لقد حققت الكثير في أوروبا واستمتعت بأوقات خاصة، لكنني كنت أرغب دائماً في أن أكون لاعباً عالمياً وأن أختبر نفسي بتحديات وفرص جديدة في أماكن جديدة".

وأضاف "أريد أن أكتب تاريخاً رياضياً جديداً، والدوري السعودي يتمتع بطاقة هائلة وجودة عالية في الوقت الحالي. لقد سمعت الكثير وعرفت أنني أكمل قائمة طويلة من اللاعبين البرازيليين الذين لعبوا في السعودية على مر السنين، لذلك أعتقد أنه المكان المنشود".

ورأى أن "الهلال ناد عملاق يتمتع بمشجعين رائعين وهو الأفضل في آسيا وهذا يمنحني شعوراً بأنه القرار الصحيح بالنسبة لي في الوقت المناسب مع النادي المناسب".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل إن "نيمار رمز عالمي جلب الفرح والسرور لجميع الجماهير أينما كان يلعب. يسعدنا انضمامه إلى الهلال (...) إنه قوة هجومية لا يمكن إيقافها وقد حقق الكثير في مسيرته الرائعة".