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خلال جولة على عدد من المخيمات الصيفية

"محيسن" : المخيمات الصيفية فرصة لاكتشاف المهارات وتطوير القدرات

17 آب / أغسطس 2023 12:38

غزة- وكالة الرأي:
أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة  أحمد محيسن، على أهمية برنامج المخيمات الصيفية ودورها استثمار الإجازة الصيفية بالشكل الأمثل، والاستفادة من برامجها التي تسعى إلى تعزيز القيم والهوية الوطنية، وتحفيز روح الابداع لدى المشاركين، وتعزيز قدرتهم على اكتشاف مهاراتهم وتطوير قدراتهم الشخصية.

جاء ذلك، خلال جولة له على رأس وفد من الهيئة لزيارة عدد من المخيمات الصيفية والتي أطلقتها الهيئة تحت شعار "مخيمات موطني"، حيث ضم الوفد عدداً من المدراء العامين ومدراء الدوائر في الهيئة.

وتم خلال الجولة زيارة المخيمات التي تنفذها المؤسسات الشبابية والمراكز الثقافية ومؤسسات الطفولة والمجموعات الكشفية، والاطلاع على سير العمل فيها الأنشطة التي يتم تنفيذها، وآليات العمل ومدى استفادة الشرائح المستهدفة من تلك المخيمات.


وأبدى رئيس الهيئة إعجابه الشديد ببرامج عمل المخيمات الصيفية والأنشطة التي تنفذ من خلالها والمهارات التي يتم تقديمها للمشاركين، مؤكدًا حرص الهيئة على تنفيذ المخيمات بمستوى عال من الاحترافية والتميز لخدمة الشرائح المستهدفة.


يذكر أن الهيئة العامة للشباب والثقافة تنفذ من خلال برنامج مخيماتها الصيفية "مخيمات موطني"، نحو (75) مخيمًا صيفيًا تستهدف شرائح الشباب والطلائع والطفولة في كافة محافظات قطاع غزة.

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