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حماس تنعى شهيد القدس حمزة أبو سنينة

18 آب / أغسطس 2023 12:09

الشهيد حمزة أبو سنينة
الشهيد حمزة أبو سنينة

زفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية: الشهيد البطل: حمزة فضل أبو سنينة (30 عامً)، وهو أسير محرّر من سكان حي باب حطة في البلدة القديمة بالقدس، الذي ارتقى مساء أمس الخميس، متأثرا بجراح أصيب بها بنيران قوات الاحتلال في المسجد الأقصى قبل نحو عامين.

وقالت الحركة في بيان لها :" إننا إذ نعزي ذوي الشهيد البطل ومحبيه، لنحيي شعبنا المجاهد الذي يواصل ثورته لأجل القدس والأقصى، وسيبقى شعبنا على عهده مع الشهداء والأسرى حتى زوال الاحتلال وتعود الديار عزيزة محرّرة بإذن الله.

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