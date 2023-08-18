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بطولة كرة قدم لـ5 أندية في غزة

18 آب / أغسطس 2023 12:16

بطولة كرة قدم لـ5 أندية في غزة
بطولة كرة قدم لـ5 أندية في غزة

أعلن اتحاد كرة القدم المصغرة إطلاق بطولة كأس “القدس لنا” في غزة برعاية الدكتور أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين يوم 19 من شهر أغسطس الجاري.

وتُشارك في البطولة خمسة فرق منتسبة في الاتحاد وهي: شباب رفح، بيت لاهيا، القرارة، الزهراء والكرامة.

وفي هذا السياق أكد رئيس الاتحاد حسام الحسين أن الاتحاد يسير وفق خطّة استراتيجيّة واضحة تتمثل بنشر اللعبة بمهنيّة عالية وتشكيل لجان الاتحاد وتأهيل الحكام والانضمام للاتحادات القاريّة والعربية .

ووجه الكابتن إياد أبو ظاهر نائب رئيس الاتحاد، بلدية النصيرات على منح الاتحاد ملعب الطاقة المعشّب لإقامة البطولة، مشيرًا إلى أنها ستقام بنظام نصف دورة للأندية المشاركة ومباراة نهائيّة بين الأول والثاني في المجموعة.

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