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برشلونة يقترب من ضم فيليكس بعد انهيار علاقته مع أتلتيكو مدريد

18 آب / أغسطس 2023 12:31

برشلونة يقترب من ضم فيليكس بعد انهيار علاقته مع أتلتيكو مدريد
برشلونة يقترب من ضم فيليكس بعد انهيار علاقته مع أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادى برشلونة اقترب من التعاقد مع البرتغالى جواو فيليكس جناح فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى.

وذكر الصحفى الموثوق جيانلوكا دى مارزيو أن أتلتيكو على وشك الموافقة على رحيل جواو فيليكس إلى برشلونة، على سبيل الإعارة هذا الموسم.

وأضاف دى مارزيو "أن رسوم الإعارة تتراوح بين 7 إلى 8 ملايين يورو، كما سيدفع برشلونة راتب اللاعب بالكامل".

ومن المتوقع أن يحصل فيليكس على 10 ملايين يورو سنويا، ما يعنى أن برشلونة سيدفع نحو 18 مليون يورو لاستعارة اللاعب، وهذه القيمة مناسبة للوضع المالى للبارسا.

وثارت الجماهير ضد النجم البرتغالى منذ أول نزوله الملعب لإجراء عمليات الإحماء خلال مباراة أتلتيكو الأولى فى الليجا هذا الموسم، وذلك بسبب تصريحات اللاعب المثيرة للجدل التى أطلقها مؤخرا، والتى أعلن خلالها بشكل صريح رغبته فى النتقال إلى صفوف برشلونة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جماهير فريق أتلتيكو مدريد وجهت العديد من الشتائم والسباب للبرتغالى خلال تواجده فى "استاد واندا ميتروبوليتانو".

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