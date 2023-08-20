مانشستر سيتي يفوز في "الديربي الإماراتي السعودي"

تغلب فريق مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في انتصارهم للمهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "الإمارات".



وحقق فريق مانشستر سيتي، حامل لقب بطل "البريمير ليغ"، انتصاره الثاني على التوالي في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024)، بعد الأول على مضيفه بيرنلي بثلاثية نظيفة، في الجولة الافتتاحية للدوري، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق الأهداف خلف نادي برايتون.



في المقابل، تعرض نادي نيوكاسل يونايتد للهزيمة الأولى، بعد أن استهل مشواره في الموسم الجديد بفوز ساحق على ضيفه أستون فيلا (5-1) في المبارة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على ملعب "جيمس بارك" في الجولة الافتتاحية.

يذكر أن "كونسورتيوم" بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استحوذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي، في شهر أكتوبر 2021، ليصبح نيوكاسل يونايتد مملوكا بنسبة 80% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويتقاسم مستثمرون آخرون الحصة المتبقية.

بينما تعود ملكية نادي مانشستر سيتي لمجموعة سيتي لكرة القدم "City Football Group" التابعة للشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان.

المصدر: RT