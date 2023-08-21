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شباب جباليا يهزم الهلال الفلسطيني بهدفين لهدف

خدمات الشاطئ يفوز على غزة الرياضي

21 آب / أغسطس 2023 09:44

خدمات الشاطئ يغرق غزة الرياضيّ وشباب جباليا يستطلع الهلال الفلسطينيّ
خدمات الشاطئ يغرق غزة الرياضيّ وشباب جباليا يستطلع الهلال الفلسطينيّ

قاد الغزال الأسمر سليمان العبيد ناديه خدمات الشاطئ، الملقب بالبحرية، إلى فوز ثمين وغالٍ، على نادي غزة الرياضي- عميد الأندية الفلسطينية، بنتيجة 1-صفر، على ملعب اليرموك البلديّ في ختام لقاءات الجولة الثانية من بطولة الدوري العامّ الممتاز لكرة القدم، للموسم الكروي الجديد 2023-2024، في البطولة التي ينظمها الاتحاد الفلسطينيّ لكرة القدم، بحضور جماهيري كبير. واشتعلت المدرجات مع تسجيل هدف العبيد من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء. وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الشاطئ بهدف العبيد.

وبذلك، رفع الشاطئ رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، وبقي غزة الرياضي في المركز التاسع برصيد نقطة.

الهلال- شباب جباليا

وفي لقاء آخر، فاز شباب جباليا على نظيره نادي الهلال الفلسطيني، بنتيجة 2-1، على ملعب فلسطين الدوليّ، سجل لشباب جباليا، محمد الملفوح، ويوسف سالم، فيما سجل للهلال إبراهيم الترامسي.

وبذلك، رفع شباب جباليا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بالتساوي مع اتحاد الشجاعية الذي يتقدم عليه وخدمات الشاطئ الذي يتابعه، مع أفضلية الأهداف على الترتيب للشجاعية، ثم جباليا وأخيراً الشاطئ.

دوري الدرجة الأولى

واحتكم ناديا الأمل الرياضيّ ونظيره نادي بيت لاهيا إلى التعادل السلبيّ، على ملعب خانيونس البلديّ.

وبذلك، رفع بيت لاهيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، ورفع الأمل رصيده إلى أول نقطة وحيدة في المركز الثامن، بالتساوي مع الجارين خدمات النصيرات وأهلي النصيرات

خدمات جباليا- بيت حانون الأهلي

وفي لقاء آخر، خطف نادي اتحاد دير البلح فوزاً ثميناً وغالياً من منافسه خدمات خانيونس، بنتيجة 1-صفر، على ملعب الشهيد محمد، سجله نجم الفريق محمد أبو عمران. كان الشوط الأول انتهى بينهما بالتعادل سلباً.

وبذلك، رفع اتحاد دير البلح رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف جاره شباب الزوايدة، وبقي خدمات خانيونس في المركز الخامس بالتساوي مع أهلي بيت حانون، وجاره خدمات جباليا.

المصدر: صحيفة القدس

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