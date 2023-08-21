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خلال ورشة عمل

المواصلات تعمل ضمن خطة سنوية للتوعية المرورية بالمدارس

21 آب / أغسطس 2023 11:15

المواصلات تعمل ضمن خطة سنوية للتوعية المرورية بالمدارس
المواصلات تعمل ضمن خطة سنوية للتوعية المرورية بالمدارس

غزة- وكالة الرأي:

عقدت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بوزارة النقل والمواصلات، ورشة عمل مع جمعية فلسطين للسلامة المرورية وجمعية المجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق حول فعاليات التوعية المروية داخل المدارس وذلك اليوم بمقر الوزارة.

ورحب طلال القرشلي نائب مدير عام الإدارة بالحضور، مؤكداً على ضرورة التعاون المشترك بين جميع الأطراف في سبيل تعزيز ونشر ثقافة التوعية المرورية.

وأكد القرشلي أن التوعية المرورية هي مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق الجميع من خلال المساهمة في نشرها بين أبناء شعبنا الفلسطيني لما له من دور كبير في الارتقاء بالمجتمع والحد من حوادث السير.

وتمت مناقشة العديد من القضايا أهمها السلبيات والإيجابيات التي تواجه المدربين وكذلك توحيد آلية شرح المادة القانونية وتغطية أكبر عدد من المدارس خلال العام الدراسي، إضافة إلى زيادة عدد المدربين في التوعية المرورية.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل ضمن خطة سنوية لنشر التوعية المرورية من خلال المدارس ورياض الأطفال.

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