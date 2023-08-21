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حماس تبارك عملية الخليل: رد طبيعي على الحرب الدينية ضد مقدساتنا

21 آب / أغسطس 2023 11:31

حماس تبارك عملية الخليل: رد طبيعي على الحرب الدينية ضد مقدساتنا
حماس تبارك عملية الخليل: رد طبيعي على الحرب الدينية ضد مقدساتنا

غزة - وكالة الرأي:

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن عملية الخليل تأتي في سياقها الطبيعي في مواجهة الحرب الدينية ضد مقدساتنا وضد المشاريع الصهيونية.

وقال قاسم صباح اليوم الإثنين إن المقاومة الباسلة تضرب من جديد بكل قوة في مدينة الخليل، هذه المرة بعد ساعات قليلة من عملية حوارة، مؤكداً أن المقاومة تستطيع أن تضرب في أي مكان وزمان رغم حالة الاستنفار الأمنية التي يفرضها الاحتلال.

 وأشار قاسم إلى أننا أمام انتفاضة وثورة كبيرة يخوضها شعبنا الفلسطيني دفاعاً عن القدس والأقصى، مبيناً أن المقاومة والثورة هي في حالة تمدد وتصلب وفي وضع لا يستطيع أحد إيقافها.

وشدد قاسم على أن هذا الفعل الفدائي سيتواصل ويتطور حتى دحر الاحتلال وكنس مستوطنيه عن أرضنا، مشيراً إلى أن شعبنا ومقاومته سيواصل دفاعه عن المسجد الأقصى المبارك وهويته الإسلامية العربية الفلسطينية، ولن يسمح للاحتلال بتمرير مخططاته في القدس والأقصى.

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