شرطة رفح تُنهي خلافًا حول عقار سكني بقيمة 46 ألف دينار

غزة- وكالة الرأي:

أنهى قسم الشكاوى المالية بشرطة رفح خلافًا ماليًا حول عقار سكني بين مواطنين قُدرت قيمته بـ "46" ألف دينار.

وقال المقدم إبراهيم الهوبى رئيس قسم الشكاوى المالية بشرطة رفح "إن القسم تلقى شكوى مفادها وجود خلافٍ بينهما حول عقار سكني يدعى ملكيته ويمتنع الأخير عن تسليمه".

وأوضح المقدم الهوبى أنه تم جمع طرفي الخلاف في مكتب الشكاوى المالية ومناقشة القضية بينهما للتوصل لحل يُفضي إلى إنهاء الشكوى المقدمة.

ولفت المقدم الهوبى أنه وبعد تداول الواقعة بين الطرفين تم التوصل إلى لحل نهائي للقضية والذي يتضمن تسليم العقار للمشتكي والتنازل عن الشكوى المقدمة.