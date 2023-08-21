سلطة المياه تناقش تعزيزي سبل الوصول لمياه الاستخدام في حي التفاح

غزة- وكالة الرأي:



نفذت سلطة المياه وجودة البيئة جلسة حوارية لتعزيز سبل الوصول لمياه الاستخدام ضمن برنامج التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وحيث شارك في ادارة وتنفيذ الجلسة الحوارية مدير عام التخطيط والتوعية م.مازن البنا وممثل مركز معا أ.اسامة المجدلاوي.

جاء ذلك، بحضور عدد من ممثلي المجتمع المحلي في حي التفاح في مدينة غزة وممثلي مركز معا التنموي ولجنة حماية حي التفاح، بالاضافة لحضور مدير دائرة التوعية م.خالد ابوغالي ورئيس قسم التوعية البيئة م.احمد مطر وم.محمود حلس من قسم المشاريع في سلطة المياه وجودة البيئة.



وفي السياق، تناولت الجلسة نقاش متبادل حول حلول ومقترحات لتحسين الوصول لمياه الاستخدام في منطقة حي التفاح، على ان يتم متابعة الحيثيات مع الجهات المختصة وايجاد الحلول المناسبة.

وفي نهاية الجلسة الحوارية شكر اهالي الحي واعضاء لجنة حماية حي التفاح سلطة المياه وجودة البيئة على الدور التي تقوم به وعلى حسن الاستقبال.