وكالة الرأي الفلسطينية حملة اقتحامات ومداهمات للاحتلال بحثاً عن منفذي عملية الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس يفتتح مبنى المقر الرئيس لوزارة العمل وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يتفقد مخيمات الأندية الصيفية في مدارسها وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تفتتح دبلوم الأئمة والخطباء الثاني في مديرياتها الخمس وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة والاقتصاد تبحثان سبل التعاون المشترك في مجال العمل الرقابي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلاً ومصنع طوب وجدران استنادية في القدس وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنظم لقاءً مفتوحًا مع النخب المجتمعية في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية 7 معتقلين إداريين يواصلون إضرابهم عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل تبارك عملية الخليل وتعتبرها رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تناقش تعزيزي سبل الوصول لمياه الاستخدام في حي التفاح
أخبار » الأخبار الحكومية

ضمن برنامج التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

سلطة المياه تناقش تعزيزي سبل الوصول لمياه الاستخدام في حي التفاح

21 آب / أغسطس 2023 12:01

سلطة المياه تناقش تعزيزي سبل الوصول لمياه الاستخدام في حي التفاح
سلطة المياه تناقش تعزيزي سبل الوصول لمياه الاستخدام في حي التفاح

غزة- وكالة الرأي:

نفذت سلطة المياه وجودة البيئة جلسة حوارية لتعزيز سبل الوصول لمياه الاستخدام ضمن برنامج التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وحيث شارك في ادارة وتنفيذ الجلسة الحوارية مدير عام التخطيط والتوعية م.مازن البنا وممثل مركز معا أ.اسامة المجدلاوي.

جاء ذلك، بحضور عدد من ممثلي المجتمع المحلي في حي التفاح في مدينة غزة وممثلي مركز معا التنموي ولجنة حماية حي التفاح، بالاضافة لحضور مدير دائرة التوعية م.خالد ابوغالي ورئيس قسم التوعية البيئة م.احمد مطر وم.محمود حلس من قسم المشاريع في سلطة المياه وجودة البيئة.


وفي السياق، تناولت الجلسة نقاش متبادل حول حلول ومقترحات لتحسين الوصول لمياه الاستخدام في منطقة حي التفاح، على ان يتم متابعة الحيثيات مع الجهات المختصة وايجاد الحلول المناسبة.

وفي نهاية الجلسة الحوارية شكر اهالي الحي واعضاء لجنة حماية حي التفاح سلطة المياه وجودة البيئة على الدور التي تقوم به وعلى حسن الاستقبال.

سلطة المياه تناقش تعزيزي سبل الوصول لمياه الاستخدام في حي التفاح 369171870_10211538517336107_3269628276588548375_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟