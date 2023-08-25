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مانشستر يونايتد يعلن إصابة جديدة قبل مواجهة نوتينجهام فورست

25 آب / أغسطس 2023 03:55

مانشستر يونايتد يعلن إصابة جديدة قبل مواجهة نوتينجهام فورست
مانشستر يونايتد يعلن إصابة جديدة قبل مواجهة نوتينجهام فورست

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى غياب لاعبه لوك شاو عن المشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة بسبب معاناته من الإصابة. وذكر نادى مانشستر يونايتد، فى بيانه الرسمي، "تعرض مدافع مانشستر يونايتد لوك شاو لإصابة ستبعده عن الملاعب فى المباريات المقبلة، لا تزال الإصابة العضلية قيد التقييم، ولكن من المتوقع أن يغيب الظهير الأيسر عن الملاعب لعدة أسابيع".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نوتنجهام فورست، التي ستقام فى الخامسة مساء غد، السبت، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الحالي 2023 - 2024، أمام مضيفه فريق توتنهام، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على ملعب "توتنهام هوتسيبر"، ضمن منافسات الجولة الثانية من البريميرليج.

وأعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، فى وقت سابق غياب لاعبه ماسون ماونت عن المشاركة مع الفريق فى المباريات خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة.

وأصدر نادى مانشستر يونايتد بيانا رسميا عبر موقعه، ذكر فيه أنه من المقرر أن يغيب ميسون ماونت عن مباراة السبت المقبل أمام نوتنجهام فورست بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة توتنهام هوتسبير الأخيرة.

وأضاف مانشستر يونايتد، أنه من المتوقع أن تؤدى الإصابة التى تعرض لها ماونت إلى غيابه عن صفوف الفريق حتى نهاية فترة التوقف الدولي سبتمبر المقبل.

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