واتساب يتيح للمستخدمين إرسال فيديوهات عالية الدقة HD



أعلن تطبيق واتساب أنه يدعم الآن مشاركة الفيديو عالي الدقة، ويمكن للمستخدمين الآن إرسال واستقبال مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 720 بكسل، وهو ضعف دقة المعيار السابق، فيما تأتي ميزة الفيديو عالي الدقة بعد أيام من إعلان التطبيق عن مشاركة الصور عالية الدقة على تطبيق المراسلة الفورية.



وسيتم طرح ميزة الفيديو عالي الدقة الجديدة للمستخدمين على مستوى العالم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بشكل تدريجي، وستكون الميزة متاحة على أنظمة iOS وAndroid وإصدارات الويب من واتساب.

كيفية إرسال الفيديو بدقة عالية على واتساب؟

لإرسال مقطع فيديو بدقة عالية:

- ما عليك سوى فتح دردشة واتساب.

- والنقر على أيقونة المرفقات.

- واختيار الفيديو الذي تريد إرساله.

- ثم اضغط على زر "HD" في الزاوية اليمنى العليا.

وسيرى مستلم الفيديو عالي الدقة إشعارًا بأن الفيديو بدقة عالية.

ويمكنهم بعد ذلك اختيار مشاهدة الفيديو بدقة قياسية أو بدقة HD.

ماذا تعني الميزة للمستخدمين؟

تعد مشاركة الفيديو عالي الدقة ترقية مهمة لتطبيق واتساب، وستسهل على المستخدمين مشاركة مقاطع الفيديو عالية الجودة مع أصدقائهم وعائلاتهم، وهذا مهم بشكل خاص للمستخدمين الذين يرغبون في مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة باللحظات الخاصة.

وفي الوقت نفسه، أعلن واتساب أيضًا مؤخرًا عن ميزة ستسمح للمستخدمين بإنشاء مجموعات على تطبيق المراسلة الفورية دون الحاجة إلى تسميتهم أولاً، وفي الوقت الحالي، إذا أراد أحد إنشاء مجموعة، عليه/عليها تسميتها قبل أن يتمكن المشاركون من بدء مراسلة بعضهم البعض.