مقتل مواطن طعناً داخل مسجد برام الله

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

قتل مواطن، اليوم الجمعة، جراء طعنه من قبل مجهولين داخل مسجد في بلدة رنتيس شمال غرب رام الله.

وبحسب الشرطة الفلسطينية، فإن منزل ومركبة تعرضا للحرق، نتيجة قتل المواطن.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية وصلت إلى بلدة رنتيس لفرض الأمن والنظام العام.