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البديل ميسي يسجل هدفه الأول في الدوري الأمريكي

27 آب / أغسطس 2023 09:34

البديل ميسي يسجل هدفه الأول في الدوري الأمريكي
البديل ميسي يسجل هدفه الأول في الدوري الأمريكي

سجل ليونيل ميسي هدفه الأول في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم بعد نزوله بديلا ليساهم في فوز إنتر ميامي 2-صفر على مضيفه نيويورك رد بولز أمام جمهور مفعم بالحماس الليلة الماضية.

وسدد ميسي، الذي نزل في الدقيقة 60، في المرمى الخالي بعد تبادل الكرة مع بنجامين كريماشي.

وهذا الهدف 11 للنجم الأرجنتيني في جميع المسابقات منذ انضمامه لميامي في 15 يوليو تموز الماضي، كما حقق ميامي فوزه الأول بالمسابقة منذ 13 مايو أيار.

وقبل وصول ميسي خسر إنتر ميامي في 14 مباراة وفاز في ست مباريات فقط مقابل ثلاثة تعادلات في الدوري، ليبقى قابعا في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي.

(رويترز)

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