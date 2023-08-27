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العمل: مستعدون لتذليل العقبات ودعم تنفيذ توصيات مؤتمر تمكين الشباب

27 آب / أغسطس 2023 02:20

العمل: مستعدون لتذليل العقبات ودعم تنفيذ توصيات مؤتمر تمكين الشباب
العمل: مستعدون لتذليل العقبات ودعم تنفيذ توصيات مؤتمر تمكين الشباب

غزة-وكالة الرأ ي
أكد م. إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل، اليوم الأحد ، استعداد وزارته الكامل لتذليل العقبات ودعم تنفيذ توصيات مؤتمر تمكين الشباب الذي أقامته مؤسسة تمكين الشهر الحالي.

جاء ذلك خلال تَكريم المؤسسة للباحثين من وزارة العمل، الذين تقدموا بـ 6 أوراقٍ علمية وعَملية تمحورت حول تمكين الشباب الفلسطيني ودعم توجهاتهم المستقبلية.
وحضر التَكريم كلاً من وكيل الوزارة، ومدير عام التخطيط د. ماجد إسماعيل والباحثين المحتفى بهم، وعن المؤسسة د. أحمد الوادية رئيس المؤتمر ود. عدنان الحجار رئيس اللجنة العلمية.

وثمن م. الغصين جهود مؤسسة تمكين في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، وأثرها الحقيقي على أرض الواقع، شاكراً لهم حرصهم على استكمال فعاليات المؤتمر بشكل كامل.

بدوره، قال د. الوادية :" إن تمكين الشباب هو استثمار في مستقبل مشرق ومستدام للمجتمعات، وأن المؤتمر هو فرصة للتأمل والتحفيز للعمل الجماعي الفاعل من أجل تمكين الشباب الفلسطيني وبناء مستقبلهم بثقة وتفاؤل.

وأضاف:" إن هناك عدة توصيات سيتم نشرها قريباً، ومخرجات نتجت على مدار يومين متواصلين، كنتيجة لـ 60 بحث وورقة عمل مقدمة من جهات مختلفة.

من جانبه، قدم د. الحجار شكره الجزيل للباحثين من وزارة العمل على مشاركتهم بأوراق علمية في مؤتمر تمكين الشباب، متأملاً أن يفضي المؤتمر إلى تحقيق ما يتطلع إليه الشباب مستقبلاً.

وقدمت المؤسسة درع تكريم لوكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين على جهوده المبذولة في سبيل إنجاح المؤتمر.
 

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