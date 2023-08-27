تسهيلات مالية حكومية تصل لخصم 60% من فواتير البلديات

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الحكم المحلي في غزة، اليوم الأحد، عن مجموعة من التسهيلات التي تقدمها رئاسة العمل الحكومي بالتنسيق مع بلديات قطاع غزة، مبينة أنها تشمل المياه والكهرباء وأنظمة البناء لجميع فئات المجتمع الفلسطيني بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

وقالت مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة الحكم المحلي م. منى سكيك لـ "وكالة الرأي الحكومية"، إن التسهيلات الهادف لتعزيز التكافل والترابط ستشمل فئات عدة، كالجرحى وذوي الشهداء والمرأة وكبار السن وعديد فئات المجتمع"، مبينة أن ذلك سيعزز النسيج المجتمعي في قطاع غزة.

وأضافت سكيك: هذه التسهيلات ستكون موحدة لجميع بلديات قطاع غزة، وسيكون خصوصية لبعض البلديات، حيث ستشمل تخفيضات بنسب معينة على الخدمات التي تقدمها للمواطن، وستصل لأكثر من 50%.

وأكدت أن حملة التسهيلات والتخفيضات ستكون مرضية للمواطن وتليق بتضحياته، وستشمل جميع التخصصات الخدماتية البيئية بما فيها الصرف الصحي والمياه والبنية التحتية والحِرف وتراخيص للبناء.

وذكرت أن من ضمن هذه التسهيلات، رزمة خاصة للموظفين ترتبط بمستحقاتهم المالية.

وذكرت إلى أنه سيكون بعض المحفزات الخاصة للمواطنين الملتزمين، وأن تلك التسهيلات سيعلن عنها خلال الأسبوع الجاري والمقبل من بلديات القطاع.

بدوره أوضح رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو، أن الحملة الأبرز التي ستعتمدها البلدية هي النصف على المواطن والنصف على البلدية بنسبة 50% على كافة الخدمات المقدمة من البلدية في كافة القطاعات والمعاملات.

وبين أن البلدية ستقوم بخصم ما نسبته 50% من الفاتورة على المواطنين، وسترفع نسبة الخصم لتصل إلى 60% من قيمة الفاتورة للملتزمين بالسداد بشكل شهري.

وأشار إلى أن الخصم والتسهيلات يشمل الموظفين الحكوميين، بحيث يتم دفع 50% من الفاتورة من المستحقات و50% تتحملها البلدية، وترتفع النسبة كذلك لـ60% في حال تم تفعيل السداد الآلي من قبل الموظف على فواتير البلدية.

وتوقع بدء العمل بهذه التسهيلات والخصومات خلال هذا الأسبوع، أو مع بدء الشهر القادم.

وقال الجرو إن الحكومة أصدرت قرار للبلديات بالعمل على التخفيف عن المواطنين، وتركت الأمر للبلديات لتحديد التسهيلات التي يمكن أن تقدمها.

وأشار رئيس بلدية دير البلح إلى أن الحكومة ملتزمة بدفع مليون شيكل بشكل شهري لرواتب الموظفين في الهيئات المحلية، وللتخفيف عن كاهل البلديات في ظل الأزمة المالية التي تمر بها.

والأربعاء الماضي، أعلن رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، عن المصادقة على رزمة من الإجراءات والتسهيلات تخص البلديات بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم العون والمساعدة لهم، مطالبًا بسرعة البدء في تنفيذها وتطبيق بنودها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الدعليس في مقر رئاسة العمل الحكومي بمدينة غزة مع رؤساء البلديات والمجالس والهيئات المحلية، بحضور نائبه محمد الفرا، والأمين العام لمجلس الوزراء سهيل مدوخ، ووكيل وزارة الحكم المحلي سمير مطير، ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.

وقال الدعليس: "إنَّ متابعة العمل الحكومي بالتوافق مع رؤساء البلديات أقرت رزمة تسهيلات تشمل كافة الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين، مع مراعاة الشرائح والفئات الهشة اقتصاديا في المجتمع، وتخصيص تسهيلات محددة للجرحى وذوي الشهداء والأسرى، تقديرا لتضحياتهم".

كما أعلن الدعليس عن رزمة من التسهيلات الخاصة بالموظفين الحكوميين وموظفي البلديات تم إقرارها وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا.

وفي سياق آخر، أكد على ضرورة المضي نحو إجراء انتخابات الهيئات والمجالس البلدية في محافظات قطاع غزة، مشدّدًا على الالتزام التام بما تفرزه نتائج الانتخابات، كحق طبيعي لأبناء شعبنا، داعيا رئيس لجنة الانتخابات المركزية لزيارة غزة وبدء الخطوات العملية.

وأوضح الدعليس، أن متابعة العمل الحكومي أصدرت بيانًا صحفيًا باركت فيه توافق الفصائل على إجراء انتخابات بلدية في القطاع، وأعلنت جهوزيتها التامة لتذليل جميع العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة في سبيل ذلك، موضحًا أنّها أطلعت جميع الفصائل والأطراف والمنظمات الحقوقية بقرارها.

وناقش رئيس متابعة العمل الحكومي خلال اللقاء مع رؤساء البلديات والمجالس والهيئات المحلية عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك؛ في سبيل تعزيز عمل البلديات وتجويد الخدمات المقدّمة للمواطنين والحدّ من أي إشكاليات أو ملاحظات.