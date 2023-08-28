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أسباب الكدمات المفاجئة في الجسم

28 آب / أغسطس 2023 08:37

أسباب الكدمات المفاجئة في الجسم
أسباب الكدمات المفاجئة في الجسم

يلاحظ البعض ظهور كدمات على الجسم دون التعرض لاصطدام، قد يشير ذلك للقيام بعدات غذائية مضرة، أو الإصابة بمشكلة صحية.

وتشير الدكتورة أناستاسيا أكولوفا أخصائية طب وجراحة القلب والأوعية الدموية، إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي لظهور تلك الكدمات، تؤدي التغذية غير الصحية وخاصة المحتوية على نسبة منخفضة من فيتامينات C وb، وكذلك مرض السكري، إلى ضعف وهشاشة الأوعية الدموية.

السبب الآخر لتلف الأوعية الدموية هو أمراض المناعة الذاتية الجهازي، مثل الذئبة والتهاب الأوعية الدموية.

ايضا تظهر الكدمات أثناء فترة الحمل، بسبب اختلال التوازن الهرموني في الجسم، وكذلك في حالة انخفاض مستوى الصفائح الدموية، ما يؤدي إلى إصابة الشخص بنزيف أنفي ويمكن أن تظهر أورام دموية تحت الجلد.

وتشير الطبيبة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون خلال فترة طويلة أدوية لرقرقة الدم لديهم ميل لظهورالأورام الدموية. كما أنه مع التقدم بالعمر يزداد احتمال ظهور الكدمات، بسبب انخفاض مرونة الأنسجة واستهلاك الأوعية الدموية - الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية.

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