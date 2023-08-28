وكالة الرأي الفلسطينية وكيل النقل والمواصلات يتفقد سير عمل الورشة الفنية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تشارك في الاجتماع الأول لمجلس التشغيل الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يناقش مع "مرور الشمال" مشروع التوعية المرورية وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم": نتائج الدورة الثانية من امتحان التوجيهي غداً الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية "هيئة المعابر" تطلق تطبيق خاص بالتسجيل للسفر وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنفذ لقاءً لمنسقي حملة "آداب اللباس والزينة" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تحكيم مشاريع الطلبة في الأولمبياد العالمي للروبوت 2023 وكالة الرأي الفلسطينية " أبو ندى " يتفقد العملية التعليمية في عدد من المدارس بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش تطوير خدمات جراحة الأوعية الدموية بالمستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تواصل عقد دورات مهارات الجراحة الأساسية BSS
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تدين عزم دولة بابوا غينيا افتتاح سفارة لها بالقدس

28 آب / أغسطس 2023 03:54

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

أدانت حركة حماس بشدّة عزم دولة بابوا غينيا الجديدة افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة، عادةً أنه سيشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق شعبنا الفلسطيني، وباطلاً لن يمنح الاحتلال أية شرعية فوق أرضنا المحتلة.

ودعا الناطق باسم الحركة جهاد طه، في بيان اليوم الإثنين، السلطات في بابوا غينيا الجديدة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المخالف للقانون الدولي وللقرارات الأممية باعتبار القدس مدينة فلسطينية محتلة.

كما دعاها إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الكيان الصهيوني المحتل الذي لا يتوقف عن جرائمه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ويشكّل خطراً على الأمن والسلم الدوليين.

وكانت حركة حماس قالت تعقيبًا على التصريحات التي صدرت عن رئاسة جمهورية سيراليون، والتي قالت فيها إنها على استعداد لفتح سفارة لها في القدس المحتلة: إن “هذا الموقف المؤسف يأتي من قبل حكومة سيراليون في وقت يشتد فيه الإجرام والإرهاب الصهيوني بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

ودعا المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، جمهورية سيراليون إلى العدول عن هذا الموقف الخاطئ، والوقوف إلى جانب قضية شعبنا الفلسطيني العادلة، وشدد على أن هذا الموقف يُعد تعَدّياً على حقوق الشعب الفلسطيني، ودعماً للاحتلال الفاشي لأرضنا الفلسطينية.

وتأتي هذه الخطوات بعدما نقلت الولايات المتحدة منتصف العام 2018 سفارتها من تل أبيب إلى القدس وتلتها غواتيمالا، وكوسوفو، وهندوراس، بينما ترفض الغالبية العظمى من الدول طلبات الاحتلال، لخطوة مماثلة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

فلسطيني من غزة يفوز بجائزة أبطال الاستدامة المائة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟