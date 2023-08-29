حصاد العُنَّاب .. إنتاجٌ وفير رغم قُصر الموسم

غزة – الرأي - فلسطين عبد الكريم:

ما إن يحل منتصف شهر أغسطس، حتى يبدأ المزارع إبراهيم ياسين برفقة عدد من المزارعين والعمال في حصاد ثمار محصول العُنَاب داخل أرضه الزراعية، استعداداً لبيعه في الأسواق المحلية بغزة.

وبخفة يد تمتد يد العمال في الأرض لقطف حبات الثمار من على الأشجار التي تزينت باللون الأحمر الداكن، فيما تلونت بعض الثمار باللون الأحمر والأخضر معاً، لتوضع أخيراً برفق في أواني وصناديق خصصت لتجميعها.

إقبال كبير

يقول المزارع ياسين خلال حديثه لوكالة "الرأي": "إن حصاد محصول العناب يبدأ من منتصف شهر أغسطس حتى منتصف شهر سبتمبر، حيث كمية الإنتاج جيدة مقارنة بالإنتاج العام الماضي لكن من خلال رش الهرمون، لأنه من الصعب عقد هذه الكمية دون هرمون، بالإضافة إلى وجود الجو المعتدل".

ويضيف ياسين: "إن نسبة إنتاج محصول العناب هذا العام تقدر بـ 70%، في وقت يشهد إقبالاً كبيراً على شرائه من قبل المواطنين"، موضحاً أن أي كمية من المحصول يتم إرسالها إلى الأسواق تباع بسرعة.

ويشير، إلى أن العُناب البلدي حلو المذاق وأفضل من العناب الإسرائيلي، لافتاً إلى أن مذاقه يشبه حلاوة التَمور، وفوائده الصحية كثيرة وهامة.

ويعد العُناب من الفواكه الصيفية الحلوة والرائعة المذاق، وينضم لنباتات الفصيلة السدرية، وهو شجر شائك يصل طوله إلى 8 أمتار، وشكل ثمرته بيضاوية بنية تميل إلى الحمرة، وفي بعض الأحيان سوداء تشبه حبة الزيتون، لذيذة الطعم ولبها أبيض هش.

4000 طن

من جهته، يقول مدير دائرة البستنة الشجرية بوزارة الزراعة محمد أبو عودة: "إن المساحة التي يشغلها زراعة محصول العناب في قطاع غزة تقدر بحوالي 7000 دونم، حيث تتركز زراعته في منطقة الشيخ عجلين وأبو مدين".

ويوضح أبو عودة في حديث خاص لوكالة "الرأي" أن إنتاج قطاع غزة من محصول العناب هذا العام يقدر بـ 4000 طن.

وحول اهتمام وزارة الزراعة بمحصول العناب وتوسيعه وتطويره كونه موسم قصير الأمد، يبين أن محصول العناب من المحاصيل التي تدعمها وزارة الزراعة وتعمل على تطويرها، والتوسع في زراعتها أيضاً، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا للنهوض بهذا القطاع".

وللعناب دور في محاربة الشيخوخة والبدانة، وذات فائدة كبيرة للبشرة، كما يوصف بأنه من الفواكه المفيدة جداً لأمراض الحلق، ومسكن ومهدئ ومكافح للسعال، ونافع للصدر ويحسن قوة العضلات وصحة العظام.