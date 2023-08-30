جباليا يتجاوز الكرامة في طائرة الاحتراف الجزئي ويلاحق الصداقة

أبقى فريق كرة الطائرة بنادي خدمات جباليا- الملقب بثوار الشمال، وصيف بطل الدوري، وحامل لقب كأس شهداء جنين، ووصيف بطل السوبر، على انتصاراته المظفرة، وانطلاقته على سكة مقدمة لعبة كرة الطائرة في القطاع التي حقق العديد منها منذ عقد الثمانينات برفقة نخبة من النجوم المميزين، وحسم ابناء الراحل رسمي جابر، مباراته أمام نظيره الكرامة، في افتتاح الجولة الثانية عشرة، بالعلامة الكاملة، بنتيجة 3-صفر، على صالة سعد صايل في مجمع فلسطين الرياضيّ، لدوري الأضواء، مسابقة الاحتراف الجزئي، الموسم الرياضيّ 2022-2023، برعاية جوّال وشركة الاتصالات وإشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وحشد من الشخصيات الاعتبارية والرياضية والمجتمعية، ونجوم الزمن الجميل جماهيري حاشد وكبير ومشجعي الفريقين الكبيرين جباليا والكرامة من شمالي قطاع غزة، ليقترب مزيداً من غريمه التقليدي نادي الصداقة الذي يتربع على قمة البطولة، ويبتعد عن ملاحقه وجاره شباب جباليا.

جاءت المباراة مثيرة وقوية، لذا بدأ الركامة في مقارعة الخدمات وظهر بتركيز كبير وكان الأفضل في تسجيل أبرز نقاطه الأولى، لكن صاحب الخبرة أبناء خالد أبو القمصان، نجح في العودة وتنظيم صفوفه، ومال للعب الدفاعي الذي يتحول إلى هجومي ساحق، ليتقدم بصعوبة كبيرة بنتيجة 25-15، وبرز لاعبو الفريقين في إجادة الضربات الساحقة، والإغلاق المحكم للشبكة أمام مهاجمي المنافس الأخر لمنعه من الاقتراب وفي اتقان تسديد كرات الإرسال ببراعة كبيرة، وسط صيحات الجماهير المشجعة فوق المدرجات.

وتواصلت الإثارة والندية بين الفريقين المتباريين، وتمكن جباليا الذي ظهر الأفضل فنياً والأكثر هدوءً وتركيزاً في تفوقه في الأداء والتقدم في النتيجة، وفي اتقان السير بالكرة القوية، والضربات الساحقة القوية، وإسقاط الكرات في المناطق التي تبرز ضعيفة وفي الثغرات التي اكتشفها مدرب الفريق ووجه لاعبيه إليها بشكل لافت وقوي، ليحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-24، وسط احتفالات جماهيره التي زادت المباراة نكهة وقوة وإثارة.

وازدادت المنافسة بين الفريقين والإثارة والندية والتشجيع الجماهيري الكبير خاصة من طرف جباليا، في الشوط الثالث، حيث تملك جباليا زمام المبادرة وسيطر على أجواء اللقاء كافة بتنفيذ ضربات قوية وهائلة، مع إغلاق مقدمة شباكه لمنع وصول لاعبي الكرامة الذين بدت لديهم الرغبة في التسجيل والعودة إلى المباراة وتسديد أي كرات داخل ملعبه، والعمل على الحد من خطورته، ليخرج جباليا متقدماً بنتيجة 25-17.

وبهذا الفوز بالعلامة الكاملة، رفع خدمات جباليا وصيف البطل، حامل اللقب رصيده إلى 25 نقطة، خلف الصداقة المتصدر برصيد 32 نقطة محتلاً المركز الثاني، وبقي رصيد نادي الكرامة عند 6 نقاط في المركز الخامس. حكم اللقاء: رجب عبيد حكم اتحادي أول، وحاتم حمودة حكم اتحادي ثان، أكرم السرسك مسجل، وياسين عوكل وأحمد صالح مراقبا خطوط، ومقيم حكام دولي أسامة المقيد، ومراقب مباراة أحمد صالح.

المزين يشرع بتدريب بيت حانون

عقب تعاقد نادي اتحاد بيت حانون الرياضي- أحد اندية الدرجة الممتازة القابع في أقصى شمالي قطاع غزة، قرب معبر بيت حانون- حاجز إيرز، مع المدرب محمود المزين لتولي تدريب الفريق، شرع العنابي بالتدريب، لمباريات الدوري المرتقبة، وقد جاء تعاقد المزين عقب تقدم ابن بلدة بيت حانون، وصاحب الإنجازات محمد العيماوي نجل الرياضي المعروف عمرو العماوي استقالته عقب نتيجة تعادل الفريق مع ضيفه الصداقة في افتتاح الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة وإضاعة نقطتين ثمينتين إلى جانب 5 نقاط أخرى.

وقال شادي شبات رئيس مجلس إدارة نادي بيت حانون إن الاتفاق جاء مع المزين لاعب نادي خدمات رفح سابقاً، في أقصى جنوبي قطاع غزة، قرب معبر رفح مع مصر، في ظل مساعي النادي للمنافسة على لقبي الدوري الممتاز وكأس القطاع، الذي وصل فيه للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه. ويشار إلى أن نادي بيت حانون رغم نتائج الكاس القوية عانى في بداية مشواره في الدوري بخسارة ثقيلة من اتحاد الشجاعية وتعادلين مع شباب خانيونس والصداقة.

ورفض مجلس إدارة بيت حانون استقالة العيماوي في اجتماعه الدوري، قبل أن يعود المدرب ويعلن رحيله عن الفريق بشكل نهائي بعدما قاده لأكثر من 6 مواسم كانت موفقة وأبقت عليه في الدوري العام الممتاز منذ صعوده. بدوره، قال محمود المزين، إن المهمة لن تكون سهلة لكنه سيعمل على مساعدة الفريق في تحقيق أهدافه، مشيرا إلى أنه يملك مجموعة من العناصر المميزة في صفوفه وسيكون لهم دور هام في المرحلة المقبلة مع نادي اتحاد بيت حانون. الجدير بالذكر أن المزين سبق له قيادة خدمات رفح للتتويج بلقبين الدوري الممتاز، إلى جانب توليه تدريب العديد من الفرق مثل غزة الرياضي واتحاد خانيونس وشباب رفح واتحاد الشجاعية.

وشرع نادي أهلي النصيرات- المنافس في دوري الدرجة الأولى البحث عن مدير فني جديد، عقب استقالة المدرب نادر النمس لاعب نادي شباب رفح في التسعينات الذي قدم استقالته من تدريب الفريق. وكان الفريق واجه هزيمتين متتاليتين وسط الظروف القاسية التي يمر بها منذ انطلاق الموسم، ودعا الجهاز الفني إدارة الفريق توفير عدد كاف من اللاعبين بسبب افتقاد وجود دكة بدلاء، إضافة لتغيب لاعبين أساسيين ومؤثرين لأسباب إدارية ومالية، وهو ما وضع فريق أهلي النصيرات في المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة من تعادل وحيد.

يشار إلى أن هذه الاستقالة الرابعة في الموسم الجديد في مسابقة الدوري، بعد أن سبقه عبد الله محمود. ويذكر أن محمود استقال من تدريب خدمات خانيونس، وبدأ الاستقالات خالد كويك من تدريب شباب رفح بعد الخروج من كأس القطاع، على غرار نادر النجار مدرب خدمات النصيرات الذي تعرض للإقالة.

معاقبة أبو غنيمة

قررت لجنة الحكام في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم معاقبة نجم فلسطين اللاعب الدولي طارق أبو غنيمة مهاجم نادي شباب رفح حالياً، ولاعب غزة الرياضي الأم، وعدد من أندية المحترفين بالضفة الغربية، لرفعه الشورت ما كلفه الحصول على بطاقة صفراء أمام اتحاد خانيونس. ويشار إلى أن ابو غنيمة يعدُّ لاعباً كبيراً ويمتلك مواصفات عديدة يتميز بها المهاجم الهدّاف، وقد اعتاد أن يرفع الشورت خلال المباريات، هذا الأمر رغم تحذير الحكام من عواقبه والتشديد عليه في أحد ورشات الحكام، إلا أن اللاعب لا إراديا يشعر بالارتياح عند رفعه للشورت، وهذا أمر يعرفه لاعبي كرة القدم، خصوصا عندما يمتلئ الشورت بالعرق في المباراة.

الكشف عن المباريات المؤجلة

كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطينيّ لكرة القدم، عن المباريات المؤجل بالجولتين الرابعة والخامسة من بطولة الدوري العام الممتاز فقط، بسبب تزامنها مع أجندة المباريات الدولية ما يعرف بأيام الفيفا. ويستمر التأجيل حتّى يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر أيلول المقبل، فيما تبقى قائمة منافسات كل من دوري الدرجتين الأولى والثانية كما هي في الجدول دون أي تغيير. يشار أن التأجيل يتزامن مع مشاركة أربعة لاعبين مع المنتخب الأولمبي وهم: إبراهيم أبو عمير، ومهند حسنين، وأحمد كلاب، وخالد النبريص من ناديي خدمات رفح واتحاد خانيونس.

والمباريات المؤجلة من الجولة الرابعة، لقاء الغريمين شباب رفح وخدمات رفح على ملعب رفح البلديّ، وشباب جباليا واتحاد الشجاعية على ملعب بيت لاهيا يوم الجمعة المقبل، وفي يوم السبت اللقاءان المؤجلان شباب خانيونس وخدمات الشاطئ على ملعب خانيونس البلديّ، والصداقة والأهلي الفلسطيني على اليرموك البلديّ، ويوم الأحد المقبل، اللقاءان المؤجلان نادي اتحاد خانيونس والأهلي الفلسطيني على ملعب خانيونس البلديّ، والهلال وغزة الرياضي على ملعب فلسطين الدوليّ.

الإعلان عن مباريات الأولى

وأعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطينيّ لكرة القدم، عن مباريات الأسبوع الرابع لدوري الدرجة الأولى التي ستبدأ عصر يوم الجمعة المقبل الساعة الخامسة عصراً، وسيلتقي اتحاد دير البلح وبيت حانون الأهلي على ملعب الشهيد محمد، وخدمات خانيونس، وأهلي النصيرات على ملعب خانيونس البلديّ، ويلتقي السبت في بطولة الدوري المجمع الإسلاميّ وجمعية نماء على ملعب فلسطين الدوليّ، وبيت لاهيا وشباب الزوايدة على ملعب بيت لاهيا، ويلتقي يوم الأحد في بطولة الدوري خدمات جباليا وخدمات البريج على ملعب بيت حانون البلدي، ويلتقي الاثنين الأمل وخدمات النصيرات والأمل على ملعب خانيونس.

إصابة لاعب جباليا

كشف طبيب نادي شباب جباليا عن طبيعة إصابة لاعب الفريق الأول، محمد الترامسي الذي أصيب في الفم، خلال مباراة الفريق أمام غزة الرياضي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز. أوضح الطبيب أن اللاعب

نقل إلى مجمع الشفاء الطبي بعد المباراة، واستلزمت وضع 4 قطب داخلية وخارجية، وسيخلد للراحة خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أن النادي يتابع إصابة لاعب الفريق إبراهيم شاهين الذي تغيب عن مباراة الفريق عقب تعرضه إلى إصابة بالرأس أمام نادي الهلال الفلسطينيّ في الجولة الثانية من الدوري.

وبذلك، يكون الترامسي هو اللاعب السادس في صفوف شباب جباليا، الذي يتعرض إلى إصابة منذ بداية هذا الموسم، ما سيسبب الإحراج للنادي وكذلك للجهاز الفني للفريق وسيزيد من إرهاق الفريق لعدم وجود البدلاء الحقيقيين، وخلو دكة البدلاء الأمر الذي يجبر المدير الفني للفريق عماد الغرباوي على إجراء تغيير واحد فقط من اصل 3 تغيرات، كما حدث في مباراة غزة الرياضي. الجدير بالذكر أنه أصيب خمسة لاعبين في الفريق، وهم: عبد الرحمن الحاج، ونائل وليد شاهين، ويوسف جندية، وأحمد عميرة، وإبراهيم شاهين، إضافة إلى محمد الترامسيّ.

المصدر: صحيفة القدس